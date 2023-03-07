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緯謙結盟美國獨角獸公司 助企業以數據力搶占商機

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
緯謙結盟美國獨角獸公司Databricks，助企業以數據力搶占商機。緯謙／提供
緯謙結盟美國獨角獸公司Databricks，助企業以數據力搶占商機。緯謙／提供

緯創（3231）集團旗下創新雲端服務供應商—緯謙科技(WiAdvance)，今（7）日宣布與指標性大數據公司Databricks建立夥伴結盟關係，攜手提供完整的雲端技術與垂直產業解決方案，協助企業客戶洞悉數據價值，實踐以數據驅動決策的數位轉型，激盪新商機。

Databricks為美國知名的獨角獸企業，主要投資人包括AWS、Microsoft、Google與Salesforce等知名企業，以先進的Apache Spark 開源技術為基礎，專注於巨量資料分析與AI應用，服務範疇橫跨高科技、零售、金融和醫療產業，協助全球超過9,000家企業透過分析數據重塑商業價值。

緯謙科技取得「Databricks 顧問及系統整合夥伴」資格後，將以自身跨雲整合的能量，結合大數據、AI、雲端運算等技術，提供客戶多元的垂直場景應用，現已完成電商美而快集團（5321）導入建置，成功將地端ETL Model優化，轉向Azure SaaS (Databricks Lakehouse) 湖倉一體資料處理工具與平台。

Databricks 北亞區董事總經理林家偉表示，數據和AI將驅動企業的未來成長，我們很高興與緯謙科技展開合作，期待藉由獨特的湖倉一體架構，協助更多台灣企業釋放AI的價值。

面向未來零售產業應用的多元發展，由服飾業起家的美而快，近年積極轉型投入電商領域，其顧客數據複雜、資料型態眾多，建構以數據為核心的商業及技術策略，是刻不容緩的課題。緯謙科技協助美而快透過Azure Databricks建立結構化、半結構化與非結構化的資料類型，結合Power BI將資料模型串接，達成即時產品推薦預測分析與整合，可望加速落實大數據和AI應用，並轉化為實質的營運成效。

作為創新的雲端服務供應商，緯謙科技在智慧製造、智慧醫療、智慧零售與電商等領域，已累積豐富客戶群，助企業邁向數位轉型，具備深厚的雲端技術能力與產業經驗。

緯謙科技副總經理羅傳璽表示，許多企業都意識到數據對於數位轉型的重要性，卻不曉得如何提取有用的資料並升級數據價值。我們很高興和大數據技術領導者Databricks建立夥伴關係，期望未來結合緯謙雲端創新服務與技術經驗，協助客戶提升決策速度與營運效率，迎戰大數據時代。

雲端服務 大數據 電商

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