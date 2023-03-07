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研調：台廠投資美國去年Q3獲利排名 國巨集團居冠

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
中華徵信所CRIF今（7）日發布統計分析台商上市櫃投資美國截至去年第3季排名。圖:中華徵信所
中華徵信所CRIF今（7）日發布統計分析台商上市櫃投資美國截至去年第3季排名。圖:中華徵信所

台廠東進投資美國近年成為熱門話題，中華徵信所CRIF今（7）日發布統計指出，上市櫃台廠投資美國截至去年第3季的收益排名是國巨（2327）集團居冠，包含國巨集團旗下基美（Kemet）與投資控股。

依據公開資料，國巨集團是在2019年投資收購美國百年被動元件廠基美，至於台積電（2330）先前美國已設立子公司並有1996年在 美投資設立的八吋晶圓廠WaferTech公司，目前新設的亞利桑那州鳳凰城新廠則為晶圓21廠最快今年12月商轉並於2024年量產。

中華徵信所分析指出，至去年第3季美國子公司投資收益前十大排名依序為國巨旗下基美104.71億元、大成鋼（2027）美國大成國際83.85億元、基美轉投資的電子元件產銷公司與國巨持有的投資控股投資收益分別為65.05億元、28.81億元、大成鋼旗下大成國際轉投資公司收益18.95億元、岳豐旗下房地產公司12.94億元、中信金（2891）旗下投資業務與轉投資美國中信銀投資收益11.66億元與11.14億元。

此外該機構分析，長榮海運（2603）旗下碼頭服務公司投資收益8.23億元，另外第十名為台塑集團旗下台塑化（6505）美國公司投資收益7.11億元，整體前十名投資收益352.45億元，超過上市櫃美國子公司總投資收益，另外286家公司旗下子公司則為累計虧損251.27億元。

美國 國巨

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