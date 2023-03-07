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是德科技完成Cliosoft收購案 市場競爭力再升級

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

量測儀器大廠是德科技（Keysight Technologies Inc.）日前宣布已完成對Cliosoft的收購，並將Cliosoft的硬體設計資料與智慧財產權（IP）管理軟體工具，添加到是德科技電子設計自動化（EDA）解決方案組合中。

自成立以來，Cliosoft一直專注於管理設計資料，包括積體電路中使用的功能性IP區塊。Cliosoft的產品壯大了是德科技EDA軟體產品陣容，包括廣為全球400多家半導體和電子系統客戶採用的流程與資料管理（PDM）功能。

藉由將Cliosoft納入其EDA業務，是德科技可善用PDM的優勢，來進一步擴展智慧自動化軟體產品組合，並建構更高效率的工作流程。是德科技正擴充Cliosoft的功能，以便將測試資料納入整體架構中，進而在設計和測試之間建立更緊密的連結。

是德科技與Cliosoft是長期的產業合作夥伴，因為Cliosoft的資料管理平台SOS，已整合入雙方之共同客戶使用的是德科技先進設計系統（ADS）解決方案。合併後的公司將透過EDA產業關係，包括Cadence、Empyrean、MathWorks、Siemens EDA、Silvaco和Synopsys環境，持續提供版本控制、資料和IP管理解決方案。

是德科技副總裁暨EDA事業群總經理Niels Faché表示，我們的首要任務之一，是建立從設計到測試的數位化互連工作流程，以協助客戶加速實現數位轉型。我們在PDM領域看到了一個巨大商機，可充分利用Cliosoft目前的功能以及是德科技的設計與測試解決方案專業知識。將PDM解決方案加入產品組合，是我們開放式EDA互通性策略的必然進展，目的是提供一流的工具和工作流程，以支援日益複雜的產品開發生命週期。Cliosoft提供經過驗證的軟體工具，讓產品團隊能夠執行資料分析，並加速獲得洞察力。更快地洞察，並大幅提高重用性，有助於增進驗證階段的工作效率，並縮短整體開發週期。

Cliosoft執行長Srinath Anantharaman表示，隨著「超越摩爾定律」時代來臨，我們面臨著一些重大挑戰，那就是設計資料量呈指數級成長，以及透過EDA供應商環境的互通性，將IP重複使用性最大化。是德科技在5G和6G通訊、汽車，以及航太與國防等應用領域建立了產業領導地位，使得是德科技擁有得天獨厚的優勢，可透過簡化的工作流程，將設計、模擬和測試資料串連在一起，進而縮短產品上市時間。我們很高興能加入是德科技團隊，共同將工程生產力提升到新境界，讓我們的客戶能以數位方式轉變他們的開發生命週期，以便為未來的挑戰做好準備。

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