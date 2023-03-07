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醫流體推出可攜式行動醫學診斷站 朝「生醫界的聯發科」目標邁進

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
耐能智慧董事長劉峻誠（左起）、竹科管理局局長王永壯、副局長陳淑珠及醫流體創辦人暨執行長李文斌出席竹科管理局記者會。記者李珣瑛／攝影
耐能智慧董事長劉峻誠（左起）、竹科管理局局長王永壯、副局長陳淑珠及醫流體創辦人暨執行長李文斌出席竹科管理局記者會。記者李珣瑛／攝影

醫流體創辦人暨執行長李文斌表示，運用整合型晶片實驗室（Lab on a chip）微流控系統的核心技術，推出可攜式行動醫學診斷站，去年底行銷獸醫市場，為獸醫院內精準檢測開啟新曙光。規劃今、明兩年陸續取得TFDA及FDA許可後，進軍人醫市場，朝成為「生醫界的聯發科」目標邁進。

醫流體成立於2019年5月，投入微流道晶片為基礎的檢測產品與服務，開發出全球獨家可攜式行動醫學診斷站，只需滴入0.1 cc不到的檢體在一片手掌大小的卡匣內，即可完成需在中心實驗室耗費多位專業操作者、使用多台大型自動化機台才能進行的生化醫學檢測，要讓精準診斷不用再受時間、空間及價格限制。

李文斌說，這項研發除了投入在人醫產業，更是將產品首先推至寵物醫療檢測市場，同時結合台灣在地優質製造商與跨領域專家，將技術及產品推向顛峰，共同蓬勃台灣生醫、機械等產業的發展與貢獻力。

醫流體2020年從清華大學與長庚醫院取得技術移轉後，致力於研開自有技術，已取得和申請全球12件微流控相關專利，開發出包括抗生素用藥篩選系統、All in one一站式分子診斷PCR系統，均為技術獨特且極具有成本優勢產品。

李文斌指出，現行藥物敏感性檢測需3-5天醫生才可以取得報告，往往讓毛小孩因錯誤抗生素導致抗藥性的產生及傷口無法痊癒，醫流體產品NAST抗生素用藥篩選系統，最快可於採集疑似感染檢體後6小時內提供醫生15種抗生素藥物對細菌的治療效果報告，讓獸醫師可以快速使用正確的藥物進行精準治療。

NAST抗生素用藥篩選系統已於2022第4季在台灣上市，引領獸醫院內檢測的新浪潮。並規劃於2023首季進軍國外市場，與馬來西亞、歐洲、美國等國外大型獸醫院與經銷商積極洽談合作中，讓毛小孩能縮短不明病因的等候期，迅速展開精準治療。

醫流體創辦人暨執行長李文斌期許，要朝「生醫界的聯發科」目標邁進。記者李珣瑛／攝影
醫流體創辦人暨執行長李文斌期許，要朝「生醫界的聯發科」目標邁進。記者李珣瑛／攝影

獸醫師 抗生素 聯發科

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