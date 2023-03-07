醫流體推出可攜式行動醫學診斷站 朝「生醫界的聯發科」目標邁進

醫流體創辦人暨執行長李文斌表示，運用整合型晶片實驗室（Lab on a chip）微流控系統的核心技術，推出可攜式行動醫學診斷站，去年底行銷獸醫市場，為獸醫院內精準檢測開啟新曙光。規劃今、明兩年陸續取得TFDA及FDA許可後，進軍人醫市場，朝成為「生醫界的聯發科」目標邁進。

醫流體成立於2019年5月，投入微流道晶片為基礎的檢測產品與服務，開發出全球獨家可攜式行動醫學診斷站，只需滴入0.1 cc不到的檢體在一片手掌大小的卡匣內，即可完成需在中心實驗室耗費多位專業操作者、使用多台大型自動化機台才能進行的生化醫學檢測，要讓精準診斷不用再受時間、空間及價格限制。

李文斌說，這項研發除了投入在人醫產業，更是將產品首先推至寵物醫療檢測市場，同時結合台灣在地優質製造商與跨領域專家，將技術及產品推向顛峰，共同蓬勃台灣生醫、機械等產業的發展與貢獻力。

醫流體2020年從清華大學與長庚醫院取得技術移轉後，致力於研開自有技術，已取得和申請全球12件微流控相關專利，開發出包括抗生素用藥篩選系統、All in one一站式分子診斷PCR系統，均為技術獨特且極具有成本優勢產品。

李文斌指出，現行藥物敏感性檢測需3-5天醫生才可以取得報告，往往讓毛小孩因錯誤抗生素導致抗藥性的產生及傷口無法痊癒，醫流體產品NAST抗生素用藥篩選系統，最快可於採集疑似感染檢體後6小時內提供醫生15種抗生素藥物對細菌的治療效果報告，讓獸醫師可以快速使用正確的藥物進行精準治療。