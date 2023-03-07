億光2月營收雙減 法人預期今年營運仍有挑戰

億光（2393）2月營收月減0.4%、年減12.5%，市場法人表示，營收表現符合預期，與預估差異在2%以內，不過，因終端消費性產品需求減弱，去年第4季供應鏈開始去化庫存，庫存去化將延續至第1、2季，可能持續影響相關產品出貨表現。此外，工作天數相對短少，預估全季營收約季減4.5%、年減22.7%。

2023年方面，預估營收年增1.1%，主要因公司產品策略著重於工控、綠能等相關應用，隨著其出貨持續增長，不可見光產品營收有機會雙位數增長，加上雖NB、PC市況保守，但車載背光出貨可望顯著提升，帶動整體背光營收表現持平。此外，雖消費性電子終端市場需求不佳，但受惠於車用產品帶動，預估消費性電子及手機營收表現持平，連同照明產品營收將持續下降。

獲利能力方面，保守預估匯率影響，且終端市場需求疲弱將影響產品ASP表現，但公司將持續優化產品組合，預估毛利率略降至27.55%。因持續控管營業費用，預估營業利益將優於去年，考量業外較無匯兌利益挹注且稅率平穩，預估稅後純益年減約一成，每股獲利約有2.9元的水準。

由於億光發展策略著重於利基型產品，如Mini LED、不可見光、車用產品等，有助於避開低價競爭並提升營運體質，但受到終端需求走弱影響，第1季營運動能續降，預估全年整體獲利將面臨壓力。