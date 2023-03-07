3月上旬TV面板報價上漲 法人看好群創、友達、中光電

國際研調機構調查3月上旬TV面板報價上漲，原因在於大陸電視品牌廠618檔期相關訂單釋出；至於監視器面板、NB面板報則持平，近幾個月報價已陸續跌幅縮小或止跌，原因在於中國大陸面板廠帶頭減產效應、品牌廠庫存陸續去化下，看好友達（2409）、群創、中光電。

市場法人表示，觀察各重要面板終端應用的市況，首先，在電視的部分，美國市況仍正向，已連續數個月出貨量正成長；新興市場需求則受惠於先前舉辦的世界盃足球賽刺激而轉佳；不過，中國市場去年下半年需求受到封控動作影響，包括「雙十一」等促銷動作的成效均低於預期，惟近期管制措施鬆綁，後續需求是否隨之回升則尚待觀察。整體而言，品牌、通路業者的電視庫存已在健康水準。

其次，在筆記型電腦、螢幕的部分，先前考量缺櫃、塞港而建立的高庫存為品牌、通路業者的沈重負擔，去年下半年品牌、通路業者積極促銷但成效並不顯著，即使庫存水準較去年上半年降低，但今年上半年仍須持續去化，預估市場需求須待下半年才得以回歸正常季節性變動。

由於中國品牌廠618檔期相關訂單開始釋出，報價於3月上旬上漲，加上預估包括亞馬遜每年6月的Prime Day在內的例行促銷活動需求將陸續增溫，有助於維持TV面板報價上漲動能，至於監視器面板、NB面板報價亦有機會受TV面板帶動而走強，面板供應鏈業績展望隨之轉佳，看好友達、群創、中光電等個股近期營運。