蔡司工業量測事業群在台直營 攜手工具機業邁入工業4.0

全球光學及光電技術領先企業蔡司(ZEISS)集團，今(6)日在台北國際工具機展中宣布，蔡司工業量測事業群在台正式直營，將攜手台灣工具機與製造業邁入工業4.0，創造品質巔峰；這也是蔡司集團在全球第五個擁有完整事業群的國家。

在全球面臨產業鏈庫存調整及產量調降之下，台灣製造業生產表現逆勢成長，據統計產業產值年增3.75%，另外全球晶片需求不斷攀升，亦創下歷年單季新高。

台灣晶片生產地位從公司密度、產業供應鏈、技術和人才等面向綜合，台灣居於領導地位，受到全球關注，而國內工具機與製造業如何發展與轉型，躋身晶片生產熱潮，先成為台灣工業4.0重要的一環。

蔡司集團於2018年起深耕台灣市場，逐年擴大在台建設，其事業群包含視力保健與光學消費品、醫療技術、顯微鏡、半導體生產技術部門，為台灣市場提供原廠直營服務，帶來最即時、快速的服務網路。

蔡司去年10月在台灣設立第五大事業－工業量測事業群，鎖定台灣產業市場潛力，也成為蔡司集團在全球第五個擁有完整事業群的國家。

蔡司集團希望透過引進全球最先進的工業量測技術，助攻台灣電子、醫療、半導體、航太、電動車與台灣隱形冠軍的工具機與製造業，同時輔助中小型生產商加快進行工業4.0的改革。

另外也與研究機構及學術單位談定多項合作，藉此培養本土的精密量測人才，攜手台灣踏出國際，擠進全球供應鏈市場的洪流。

台灣蔡司總經理章平達表示，蔡司集團為世界光學和光電學技術的領先企業，致力於研發和創新，不僅引領光學產業創造新標竿，更始終秉持著「Seeing beyond─突破眼界，超越極限」的企業文化與精神。

目前，大眾對於蔡司的印象，較為熟悉的是眼鏡鏡片及鏡框，除此之外，蔡司集團還跨足光學相關領域，包含半導體製造設備、工業量測、顯微鏡、醫療技術、電影和相機鏡頭、雙筒望遠鏡及天文星象儀等光學產品。

章平達強調，蔡司的關鍵使命和願景是「客戶的成功」，在台灣希望能和在地市場和客戶有更緊密合作，將業務在地化，共同開發新的解決方案。

由外貿協會與機械公會共同主辦的台北國際工具機展，是台灣邊境解封以來規模最大的國際專業展，蔡司選擇在台灣成立完整五大事業群後首次曝光，分享精密量測的全球趨勢與台灣產業的應用與成果。

現場並展示從德國引進的先進工業量測技術：X-ray及工業CT系統、CMM三次元量測儀、OMM光學複合式三次元量測設備、工業顯微鏡與工業鏡頭及物聯網解決方案。

章平達說，除了在產業技術的引進外，台灣蔡司從去年10月起，與機械相關的大專院校接觸，包含國立中興大學、正修科技大學等，提供技術教育與人才培訓，投入資源培育台灣量測人才。