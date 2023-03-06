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樺漢投資CacaFly、Gemini Data 朱復銓如何拚軟實力

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
樺漢目前93%是硬體業務，拚軟體訂閱業績成為新目標。圖為董事長朱復銓及總經理蔡能吉。王郁倫攝影
樺漢目前93%是硬體業務，拚軟體訂閱業績成為新目標。圖為董事長朱復銓及總經理蔡能吉。王郁倫攝影

鴻海（2317）集團旗下工業電腦大廠樺漢科技（6414）怎麼翻轉「賣硬體」形象？除以軟帶硬推雲網及軟硬整合服務，目標拉高軟體銷售及軟體訂閱營收貢獻比至10%，今年也投資Cacafly（聖洋科技）及美商Gemini雲端大數據新創，加大軟實力，後續投資行動將延伸到日本香港等地，同時，樺漢現階段內部軟體工程師團隊已經達550人，人數微幅領先研華（2395）。

樺漢2022年營收1,204億元，創歷史新高，但軟體營收貢獻僅20億元，總體軟體及軟體訂閱營收約76億元，占營收貢獻7%，以此比例而言，樺漢仍是不折不扣的硬體公司，要如何從IPC2.0（工業電腦廠商）跨入IPC3.0（解決方案業者）？

總經理蔡能吉指出，以樺漢2022年營收來說，純軟體及軟體訂閱營收僅76億元，占營收比例7%，其中軟體銷售營收20億元，目標2024年成長到32億元，其餘則是拚軟體訂閱服務及維運商機，期望能拉高軟體及軟體訂閱營收至10%比例，由於該軟體營收毛利率介於25~35%之間，高於樺漢平均水準，是長期努力方向。

「未來營收的成長不是目標，重點是獲利成長。」朱復銓表示，樺漢已經成立訂閱式ESG新業務單位，拓展解決方案業績，新北市府導入樺漢的SaaS服務成功做樓層視覺化管理，更省下大量電力及水費，投資1,300萬元建置費一年就能賺回本，而看好節能減碳商機，目前除六都政府都有興趣，信義計畫區百貨集團及金融大樓也都有意導入。

但樺漢已是千億元等級工業電腦航母，外界質疑這些零碎專案能有多少營收貢獻？朱復銓不以為然，他強調「台灣市場很大！若每一棟大樓都導入能源管理，市場不可限量。」2022年樺漢估相關營收僅1億元，2023年預估光靠台灣市場就做到4億多元，年翻3倍，2024年則將有海外業務收入入袋。

朱復銓透露，樺漢將在東南亞跟日本設立分公司，並會投資當地系統整合商，以利就近服務客戶，合資公司樺康智雲也將拉高持股比，樺漢持股從現在3成拉高至5成。

而樺漢的軟體能量從何而來？關鍵來自2016年投資德國S&T開始，樺漢掌握軟硬體研發技術，再逐步拓展，目前也積極投資雲端大數據分析軟體公司，據了解，樺漢2月才新投資Cacafly新創，這是台灣知名網紅及雲端AI分析公司，樺漢持股3％，另外也投資美國加州圖形數據庫公司GEMINI DATA，據了解精誠（6214）也在去年入股此新創。

「目前樺漢在全球有5000家系統整合商，樺漢員工8000~9000人，其中純軟體工程師550人」朱復銓強調，樺漢期望推動新商業模式，包括軟體授權、服務、軟體服務維運SLA（服務級別協定）及訂閱服務，而這些高利潤率業務也將是助攻樺漢獲利2025年倍增關鍵。

550人數是什麼概念？根據研華公布資料，目前研華的工業物聯網平台研發工程師約300多人，2024年目標擴張至500人，不過研華研發人力主要在台灣跟中國大陸，而樺漢則有很大一部份在歐洲。

朱復銓表示，2018年前積極水平與垂直整合做了超過10項併購與投資，未來樺漢營運將邁入新階段，朝軟硬整合及雲網結合方向服務（SaaS）滿足客戶，目前4類能源監控管理系統、網路安全管理系統、裝置運行監控預測、供應鏈管理系統已有10多家客戶。

同時，做解決方案業務並不容易，研華全球分公司及系統整合商布局多年，過去十年更是積極投資入股當地SI，在海外布局上，樺漢則相對進度落後，怎麼布局工業物聯網這盤局，2025年之前預料樺漢將相當活躍。

樺漢科技 軟體 營收

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