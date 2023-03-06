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譜鉅科技聯手新竹台大分院 推出近紅外光譜儀藥品快篩辨識平台

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
譜鉅科技聯手新竹臺大分院推出近紅外光譜儀藥品快篩辨識平台。業者／提供
譜鉅科技聯手新竹臺大分院推出近紅外光譜儀藥品快篩辨識平台。業者／提供

中光電（5371）旗下譜鉅科技與新竹臺大分院繼去(2022)年建構智慧型藥品快篩平台簽署合作備忘錄後，專心致力於藥品資料庫與預測模型建置以及第一階段場域驗證通過，雙方於今(6)日宣布智慧型藥品快速辨識平台正式導入新竹臺大分院的門診藥物諮詢室以及住院藥局，以進行第二階段場域驗證，可以全方位輔助藥師與民眾進行藥物辨識，大幅提升用藥安全。

譜鉅科技總經理許國辰表示：「利用近紅外光譜儀辨識藥品已行之有年，但傳統的近紅外光譜儀體積大且價格昂貴，只能在實驗室操作，無法適用於新興多樣的快篩應用。隨著MEMS技術的發展、機器學習與人工智慧的加持，微型近紅外光譜儀開始微型化與智能化。同時，隨著智慧型手機與藍牙無線通訊的普及，微型近紅外光譜儀逐漸成為人工智慧物聯網(AIoT) 的一個很重要的感測裝置。近年來不論是『智慧醫療』、『智慧工業』以及『智慧農業』等新興應用，都可以看到微型近紅外光譜儀的導入，而『智慧型藥品快篩』即為『智慧醫療』的一項重要應用。譜鉅科技期望透過藥物辨識快篩平台，與新竹臺大分院一同打造最創新的科技化醫院、協助藥師並服務於民眾。」

新竹臺大分院余忠仁院長表示：「本院與具備近紅外光譜(NIRS)感測技術與機器學習(ML)技術之人工智慧物聯網新創公司--譜鉅科技合作導入智慧型藥品快速辨識平台，再次展現關鍵科技與智慧醫療結合的實力。藉由可程式化的微型近紅外光譜儀與開發藥品光譜資料庫，可精準辨識藥物、輔助藥師快速為病人提供藥品諮詢及精準用藥，為新竹臺大分院醫療數位轉型打造新的里程碑。」

新竹臺大分院智慧醫療創新中心主任譚慶鼎副院長表示：「我們將智慧型藥品快速辨識平台運用於門診藥物諮詢室及住院藥局，可提供快速識別未知藥物名稱、辨識外觀相近容易混淆之藥物、辨識已剝半之藥物，快速為病人提供服務與提升就醫速度，確保給藥正確性，增進良好醫病關係。未來將與譜鉅科技持續擴增智慧型藥品快速辨識平台資料庫，以辨識更多的藥物，在優化醫療品質以及在提升用藥安全的同時，也能減輕藥師及護理人員的工作壓力，讓藥師及醫護人員可以將更多時間用於關懷及照顧病人。」

藥師運用近紅外光譜儀辨識藥物，快速為病人提供服務，確保用藥正確性。業者／提供
藥師運用近紅外光譜儀辨識藥物，快速為病人提供服務，確保用藥正確性。業者／提供

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