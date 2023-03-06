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長科急單現 首季可望落底

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
長科董事長黃嘉能。圖/聯合報系資料照片
長科董事長黃嘉能。圖/聯合報系資料照片

導線架大廠長科*(6548)今（6）日公布2023年2月合併營收為8.90億元，雖月減10.2%，但為歷年同期次高，年減18.9%；累計2023年前二月合併營收18.80億元，也是為歷年同期次高，年減20.4%。

儘管前二月營收仍反應客戶仍持續消化庫存，市況尚未完全回溫，但公司透露近期出現小量短期急單，長科預 估本季營運可望落底，未來將緩步走揚。

外界過去將長科*視為導線架應用在3C（電腦、通訊及消費），去年下半年半導體庫存調整，長科*確實有受波及，不過因公司技術含量高，價格相對平穩，使去年營收和獲利仍繳出同創新高佳績。

根據長科*揭露的財報 ，因公司藉由多樣化技術的導線架解決方案，與國際前十大車用半導體廠緊密合作，掌握每台汽車晶片用量逐年增加的趨勢，使車用相關營收占比自2020年的25%上升至2022年的42%。

雖然 長科*稍早法說會提出本季營收將因工作天數減少，約季減季減約二成，但是2023年的谷底，第2季開始在消費性電子產品調節許久。

公布今日在公布2月營收後，表示已有急單敲進，再加上車用、工控需求帶動下，公司的營收可望逐季成長。

長科*董事長黃嘉能表示，今年長科*的成長，除了來自既有應用的導線架產品外，也深耕車用LED照明和mini LED照明產品導線架。

長科*今日股價在法人買盤敲進車用相關元件股的推升下，攻上漲停價38.1元，寫下今年波段新高。

營收 半導體

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