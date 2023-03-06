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智慧旅運助攻 遠傳進駐高雄港旅運中心

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

高雄港旅運中心於今（6）日舉行啟用典禮，遠傳（4904）表示，以世界級的5G網路結合5G科技及雲端技術，攜手高雄市政府和臺灣港務公司，在全新亮相的高雄港旅運中心打造5G智慧旅運服務，透過融合在地需求的創新應用協助高雄港躍升科技智慧港。

遠傳總經理井琪今日應邀出席高雄港旅運中心啟用典禮。井琪表示，高雄港灣具有優異的地理優勢，遠傳與臺灣港務公司攜手規劃打造多項5G智慧旅運，將陸續推出貼近民眾的創新應用，可望有效提升旅客安全與營運效率，推動城市永續發展，朝向科技港都邁進。

以建築美學、科技應用、融合人文環境為基礎，遠傳強調，結合5G應用，於高雄港旅運中心導入全方位旅運服務，遠傳除致力協助高雄港區的建設之外，另也協助市府建置觀光大數據，提供旅客在下船後，透過網頁或App（Mengo）即時取得高雄市十大景點的人流資訊，避開擁塞景點，並結合當地名產優惠、交通套票等，協助旅客方便且愉快地完成旅行。遠傳藉由5G科技及雲端技術成為港灣城市數位轉型發展的後盾，加速提升港口營運管理、旅運安全與觀光效益，推動港區產業升級數位化、旅遊運輸智慧化，打造科技安全與減碳永續的智慧港灣。

遠傳強調，未來將持續投入5G創新多元應用，打造多元垂直場域應用，包括智慧製造、智慧倉儲物流、智慧交通運輸、智慧文化展演等，協助加速企業及公部門數位轉型，針對各縣市特色提出符合在地化需求的解決方案，以5G「大人物」技術為引擎推動城市轉型升級，打造科技加值、幸福有感的智慧城市。

5G 遠傳 觀光

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