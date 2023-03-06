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老化飛快！政院「拜託」科技業投入高齡科技 童子賢這樣回

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

國科會高齡科技產業策略會議今（6）日登場。因台灣老化速度飛快，政院「拜託」科技業投入高齡科技產業。和碩聯合科技董事長童子賢今日回應，「科技yes，I do！」但他強調，網路、手機、AIoT都已ready，需要政府政策引導、獎勵。

行政院政務委員林萬億今日表示，發展高齡科技產業有急迫性，「拜託」科技業來幫忙。行政院副院長鄭文燦致詞表示，希望將數位、AI、物聯網等科技能應用在高齡科技領域，期望高齡科技帶動下，健康福祉產業產值在2025年突破3,000億元。

童子賢今日親自出席國科會高齡科技產業策略會議，侃侃而談他對高齡科技看法。他表示，長年來台灣科技發展集中在筆電、電腦、手機、數位、網路等，已累積相當深厚的科技能力，這些基礎設施已經ready，現在是科技和系統分析，與應用需求能對口到。

他舉例，過去五年出現大量外送平台，它並沒有用到什麼高科技，就是整合網路、數位加GPS，找出社會有外食需求，大家都得到便利性。要發展高齡科技，現在要做的是需求分析，找出實際應用。

童子賢表示，科技服務人已不是一天的事，到了現在這個階段，超高齡化社會來臨，會更需要科技；從感應器到網路、攝影機、影像處理應用以及許多的軟體平台，都已經建構好，需要好好思考如何整合。

「有消費就有交易，會形成產業，背後形成的商機相當龐大，是千億元起跳，但需要通過需求者的考驗。」童子賢說，目前高齡產業的分工還不夠細膩，老人族群是有光譜的，不同族群，不同需求；童子賢提醒，未來老年人口增加，青壯人口則會大減，高齡科技系統服務除了要有品質外，也要提升效率，才能因應人口減少挑戰。

童子賢提到，隱私問題是高齡科技瓶頸。有一家公司做很厲害紅外線感應，老人是坐著、站著都可以監測出來，可以應用在居家照護，在建築物內幾個人躺著、坐著都看得到一清二楚，因而引發隱私爭議，商機也發展不下去。

童子賢 科技業 手機

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