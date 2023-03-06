鄭文燦：高齡科技商機大 2025年產值突破3千億元

行政院副院長鄭文燦今（6）日出席「高齡科技產業策略會議」時表示，台灣高齡化進展非常快速，推估台灣高齡人口於2026年將達20.8%、約500萬人，因此行政院依據「高齡社會白皮書」，推動「因應超高齡社會對策方案」，希望達成「自主、自立、共融、永續」四大發展願景，高齡科技產業商機無限，且對社會貢獻良多，包括將數位科技、人工智慧（AI）、物聯網（IoT）等技術應用在高齡照顧領域等，目前預估高齡科技帶動健康福祉產業的產值，將於2025年突破3,000億元。

鄭文燦表示，他於大學就讀社會學系時，他的老師就是今日在座的政務委員林萬億及台大社會學系特聘教授陳東升，當時研讀社會學時，課程時常探討科技風險議題，而他擔任桃園市長及行政院副院長後，則積極從科技創新思維出發，希望將科技的好處發揮到極致，讓科技與社會共榮。鄭副院長指出，國家科學及技術委員會對於我國科技發展的各項創新領域皆相當投入，除推動「5＋2產業創新計畫」外，去（2022）年也提出「台灣運動X科技行動計畫（2022年-2026年）」，並獲行政院通過。

鄭文燦指出，今日會議討論主題為高齡科技產業，彰顯政府對高齡健康產業的照顧與關注，尤其台灣高齡化進展非常快速，人口學家推估台灣高齡人口於2026年將達20.8%、約500萬人，因此如何照顧500萬名高齡人口至關重要，在座的吳玉琴委員於就任立委之初即不斷提醒，臺灣必須就此問題提早預警及準備，而因應超高齡社會的到來，政府也已積極針對社會住宅、智慧住宅高齡照護等各項措施做好準備。

鄭文燦進一步表示，行政院依據「高齡社會白皮書」，推動「因應超高齡社會對策方案」，希望達成「自主、自立、共融、永續」四大發展願景，讓高齡者能維持生活自理，並鼓勵他們再就業、公共參與、文化學習、從事休閒活動等，以提升高齡者社會連結，實踐「活躍老年、在地老化」的理念，而這些目標皆需導入許多新科技應用，讓高齡照顧更加全面及人性化。

鄭文燦強調，高齡科技產業商機無限，且對社會貢獻良多，包括將數位科技、人工智慧（AI）、物聯網（IoT）等技術應用在高齡照顧領域等，目前預估高齡科技帶動健康福祉產業的產值，將於2025年突破3,000億元。

鄭文燦指出，今日會議結合產、官、學、研、醫及非政府組織（NGO）等單位，針對高齡科技產業四大議題進行討論，希望透過今日會議能夠找出高齡科技的創新方向，進一步納入行政院施政計畫中，也希望大家共同努力將完善照顧高齡者福祉的願景化為實際行動，並祝福今日會議圓滿成功。