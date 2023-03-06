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7都房價全站上千萬 這縣市最苦「晚4年買多400萬」

集邦估筆電面板Q1進入修正尾聲 Q2出貨量季增近2成

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

根據TrendForce研究指出，受到工作天數較少，及品牌為去化庫存調降訂單影響，今年第1季筆電面板出貨預估為3,870萬片，季減10.4%，年減45.6%；第2季隨著品牌的庫存陸續恢復可控水位，加上工作天數增加，預估第2季筆電面板出貨量約4,630萬片，季增19.6%。

TrendForce表示，筆電面板庫存去化的程度可從筆電品牌(不包含蘋果)的整機銷售與面板採買的觀點來看。根據觀察，從去年第2季開始品牌開始大量減少面板採買，且在去年下半年持續調節採買量，整體面板採買量低於整機出貨量，顯示面板庫存持續進行去化，同時觀察近三季的趨勢，品牌的整機出貨量與面板採買量之間的差異逐季縮小。

據TrendForce了解，今年第1季部分品牌商用機種面板庫存已漸恢復健康，但部分品牌因為商用機種礙於終端整機庫存或面板庫存水位仍高，在第1季減少面板採買。

反觀，部分品牌對消費機種則開始對面板加單。因此第2季隨著品牌的庫存調整進入尾聲，中國大陸內需回溫與618備貨需求，有望讓筆電面板出貨擺脫連續五季的出貨衰退，重回成長軌道。

TrendForce表示，整體而言，今年上半年儘管筆電整機銷售仍然疲軟，但受惠於品牌手上筆電面板庫存恢復健康水位，筆電面板出貨可望回升。下半年受到預期美國升息放緩，歐洲通膨降溫，中國大陸解封後帶動社會經濟活動力復甦，筆電面板需求有機會回復至傳統旺季的備貨節奏。

面板 筆電

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