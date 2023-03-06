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集邦：3月TV面板價格全面起漲 IT用面板止跌持穩

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
集邦科技預估，今年3月TV面板價格全面起漲。記者李珣瑛／攝影
集邦科技預估，今年3月TV面板價格全面起漲。記者李珣瑛／攝影

集邦科技（TrendForce）研究副總范博毓今（6）日表示，經歷1-2月在面板價格上的來回攻防，預期3月的TV面板價格將全面上漲，除非主流品牌的價格持續上漲外，由於中國大陸618促銷的備貨需求相繼啟動，將牽動主流品牌的面板價格也開始調漲。

范博毓指出，預期3月32吋將調漲1~2美元，43吋調漲2~3美元，50吋漲3~4美元，55吋漲4~5美元，65吋調漲7~8美元，75吋調漲6~7美元。

他說，監視器用面板價格在經過長時間的跌價後，近期因電視面板開始漲價，帶來心理層面上的正向訊號。另自3月起，部分新機種的備貨以及618促銷的準備會陸續啟動，預估監視器（MNT）面板在3月也將止跌。

至於，Notebook終端需求仍疲弱，大品牌對於增加面板備貨的態度依然保守，縱使部分品牌客戶在今年第1季有開始增加採購量，但採購規模仍小。范博毓指出，由於面板廠透過稼動率與庫存的控制得宜，在面板價格上採取嚴守的態度，因此3月的Notebook面板價格仍維持持平態勢。

集邦科技公布3月上旬面板報價。集邦／提供
集邦科技公布3月上旬面板報價。集邦／提供

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