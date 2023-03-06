集邦：需求低迷及合約價跌幅擴大 企業級SSD跌勢持續

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

集邦（TrendForce）今（6）日表示，隨著Server OEM放緩出貨，中國大陸市場普遍保守看待未來需求而力求降低庫存，SSD採購訂單未見明顯復甦；供應商2022下半年的筆電及智慧型手機訂單大幅削減，庫存陡升，企業級（Enterprise）SSD成為供應商唯一出海口，造成供需明顯失衡，價格跌幅擴大至25%，影響第四季Enterprise SSD總營收僅37.9億美元，季跌27.4%，跌勢將持續至本季。

集邦表示，三星（Samsung）2022年第四季Enterprise SSD營收下滑至17.8億美元，但由於積極議價爭取出貨量放大，市占率因此提升至46.9%，2023年三星龍頭地位仍將不易被挑戰，主要是三星Enterprise SSD產品完整度和技術都處於領先地位。

SK集團（SK Group；SK hynix & Solidigm）方面，集邦表示，主要受中國大陸市場全年疲軟表現及新產品導入時程較預期延長，去年第四季營收7.2億美元，市占率下滑至19.0%。原先預定SK海力士完成和Solidigm第一階段合併後，雙方計劃以Solidigm為主要開發SSD的主體，共同於2023年推出以SK hynix 176層TLC的Enterprise SSD，但據了解目前合作計畫有變，此將不利於雙方新產品的量產時程，恐衝擊後續出貨成長表現。

集邦表示，威騰電子（WDC）因PCIe SSD出貨打入北美伺服器ODM客戶，營收自2022年第二季起明顯成長，但去年第四季同樣受北美採購容量下滑，營收下滑至4.9億美元。威騰受限於研發資源有限，導致Enterprise PCIe 4.0推出時間較為其他供應商落後，未來市占率提升仍存隱憂，加上下半年PCIe 5.0平台將開始搭配新平台出貨，但威騰產品準備度較其他供應商略為不足，今年維持營收及市占表現恐面臨挑戰。

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