宏碁馬來西亞桌機 2022年全年市占奪冠

根據最新市調資料顯示，PC品牌大廠宏碁（2353）2022年於馬來西亞桌機市場以市占率34.3%位居第一；其中，下半年亦以年增率21%遠超越業界負成長（均值負3％），並已連續3季穩居當地市場冠軍，12月更交出市占率35.1%的亮眼成績持續穩居榜首。

宏碁桌機已深耕馬來西亞市場，並深獲當地消費者青睞。宏碁致力於為每個不同的使用情境，打造符合需求的多元桌機產品線，不論是電競玩家、創作者、居家使用者或多工上班族皆能擇其所愛，盡情享受宏碁桌機所帶來的極致效能，搭配能融入各式空間的外型設計，成為消費者最得力的助手。