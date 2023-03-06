台積電赴美設廠獲利要被抽成！ 張忠謀「早就不看好」、PTT網友炸鍋：果然是毀台計劃！

集微網消息，美國對申請晶片補助的企業設下多個條件：未來10年不得在對美構成國安威脅的海外地區擴張產能，也不得與有疑慮的海外廠商合作開發先進半導體技術；這筆補助款不得用於實施庫藏股或發放股息，如果被發現不當使用，政府將沒收補助；獲得1.5億美元以上補助的廠商，要為員工和建築（興建工廠）勞工提供孩童托育方案。值得一提的是，必須與聯邦政府分享超額利潤引發最大爭議，這意味著台積電等非美企業恐面臨獲利稀釋及成本拉高的風險。

根據美國商務部的說明，企業申請的直接資金補助金額超過1.5億美元時，若有任何現金流或收益超出申請人預估，且超出幅度高於議定的門檻，就須與政府分享其中一部分。

美國商務部解釋，分潤只會發生在現金流或收益明顯高於申請人預估的情況下，且分潤金額最高不會超過直接補助的75%。

「分潤」這一補貼申請條件一出，便引發了諸多議論。

網友議論各執一詞

據工商時報報導，此前，台積電創始人張忠謀不看好赴美設廠，認為製造成本太高，也缺乏相關人才，「昂貴、浪費又白忙一場」。

中國台灣PTT論壇網友討論炸開了鍋，有人表示「張忠謀是先知早就料中」、「果然是毀台灣計劃，台灣錢賺太多要分潤」、「GG（台積電）死定了賺太多要吐出來了」、「難怪巴菲特賣掉了有內線？」、「從成本上來說去美國只有壞處沒好處」、「現在知道Q4一堆美國機搆賣台積電的原因了吧」、「邪惡美帝正常表現啊」。

還有網友認為，「蓋廠前還不知道拿補助要分潤，已開始建廠才知道賺的少就算了，還要擔心被抽成，如果分紅是同一個池子，還真為台廠員工感到無奈」、「超額爆肝是台灣輪班星人你的，超額利潤是美國拿的，這美國廠還不賠爛？ 哈」、「懂玩台積電毛利準備變20%囉」、「虧錢的公司最補看來最大贏家就那二間了」。

但有人抱持不同看法，指出認為「除非台積電唬爛美國，不然不會被分潤，而且美國廠成本太高，很難賺到超額利潤吧」、「不是所有利潤來分，廠商把財測預測太低才會有問題，只要你財測不要差太多，就不會被抽，不是像多網友認為的，用所有利潤當分母去分。」

業內吐槽最為致命

對於利潤分享問題，業內消息人士稱，該措施令人意外，每家公司都必須與美國政府談判單獨的協議，目前尚不清楚它將如何適用於公司。

一位半導體行業消息人士表示：「如果這是（政府官員）在談判階段尋求更多更深入的東西的先兆，那麽有一些批評認為這可能會使做事更具挑戰性。」

另一位晶片行業高管說：「我相信這將讓公司感到心痛。市場將如何發展還不得而知。這筆贈款將限製他們的靈活性。」

此外對於，「獲得補助的企業不能把資金用於發放股利或買回庫藏股，且須提供五年內的庫藏股計劃細節」，業內人士表示，即使這一要求是一些普遍預期的規定，對一些公司來說也可能很難以接受。晶片行業市場在兩年內從短缺轉為供過於求，從而動蕩不安的情況下，股票回購有助於讓投資者感到高興。

另有晶片行業消息人士表示：「對於一家外國公司來說，接受這種對其業務的干預（股票回購和利潤分享）是非常奇怪的。」