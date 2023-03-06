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全新2月業績雖不如預期 法人預期1Q為全年谷底

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

全新（2455）2月營收0.98億元，月減12.29%，低於法人先前預估，主要係第1季產能利用率受手機市場需求疲弱影響而偏低所致，不過，分析師認為，隨新機、補庫存需求陸續開始釋出，營收有望逐季增加，第1季為全年業績谷底。

法人機構認為，全新2月營收不如預估，主要受手機市場需求疲弱影響，第1季手機市場需求低迷，影響全新射頻產品線的出貨表現，尤其，蘋果通常於上半年調整庫存，預估第3季出貨動能方得以轉佳；至於Android手機品牌廠的旗艦機種近幾年傾向於iPhone新機推出前上市，預估相關訂單於第2季陸續開始拉貨。

此外，Android手機市場去年第4季出貨量達3.62億支，但2022年各季出貨量則均低於3.2億支，超過一年的持續去化動作有助於手機市場庫存逐漸回到健康水準，今年第2、3季新機、補庫存需求應可期，配合下半年iPhone旺季效應，預估將帶動全新射頻產品線的營收逐季增加，第1季為2023年業績谷底。

手機 營收

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