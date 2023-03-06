全新2月業績雖不如預期 法人預期1Q為全年谷底

半導體產業逆風下，國際科技大廠陸續裁員，有的甚至一砍就是上萬人。不過，台灣半導體指標廠台積電、聯發科、世界先進，和國際半導體設備大廠台灣應材、荷商艾司摩爾及德商默克集團，都參加今年春季校園徵才列車，首場徵才活動上周六在台大起跑。為何台廠可以逆勢徵才？ 面對大環境景氣不佳，台灣美光因應總公司提出的人員精簡計畫，在農曆春節後展開裁員行動，雖然台灣裁員幅度約6%，遠低於總部訂出的15％上限。這也透露 ，台灣美光在台灣半導體人才短缺的環境中，仍堅持要保有較多的人力資源，以因應隨時可能的景氣復甦；DRAM大廠南亞科和華邦電，也因市況急凍，人才召募踩煞車，但公司強調不裁員，只是遇缺不補。

2023-03-06 07:00