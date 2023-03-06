研華劉蔚志看《將太的壽司》悟職場學 一招解跨國任務

畢業旺季到，尋覓職場第一份工作總是忐忑，園藝系、物理系也能在科技業出人頭地嗎？研華（2395）人資部協理劉蔚志念的是物理系，他分享第一份工作是網通產品AE，如何從部門小白順利度過3年磨練，全靠「眼睛耳朵偷學」。

「最近才重看《將太的壽司》，主角服務的壽司店鳳壽司老闆哲學就是：師傅不教導，學徒要用眼睛偷學。跟進入職場一樣，要眼睛耳朵去偷學。」劉蔚志念東華物理系，第一份工作就是在研華IIOT（工業物聯網）部門做AE，負責解決全球海外分公司回報的問題，但他當時既不懂網通，還得面對全英語工作環境。

「一進公司，我就買了一本網路概論，從Level 1到Level 7學什麼是7層網路架構，但這還好，最大挑戰是面對海外AE解決他們處理不了的問題。」面對時差跟複雜的技術內容，必須花精神思索如何以英語溝通，甚至線上會議還得克服異國口音與文化差異，劉蔚志後來發展出自己的解方：發電子郵件以繪圖方式解釋技術問題，順利達成任務，「後來就發現自己蠻會用圖說解釋的能力」。

苦讀之外不怕問 不中斷學習是關鍵

研華服務物聯網事業群副總經理江明志在臺大念的是園藝系，又如何拚到現在高階主管成績？他回想25年前，畢業第一年是去外商ICI台灣分公司工作，一年後去英國愛丁堡大學攻讀MBA學位，回台後，他選擇進入電腦產業當業務。

一開始極大衝擊迎面而來，他既不懂電腦也沒做過業務，「面試過了我就去買一本電腦辭典，一頁一頁學，至少得把公司型錄上每一個名詞全搞懂。」江明志回憶。

除了苦讀，還要不怕問。江明志回憶，入職前半年，幾乎是不斷抓住人問，「可能大家都覺得我很煩」江明志笑說，還好同事樂於分享，他自己也把CPU、IDE這類專有名詞弄通，「蠻好玩的，大學只有四年，但職場有十幾年，一定可以學得比學校更好。」

從基層一路爬到高階主管職位，江明志分享，不中斷學習是保持能力關鍵，「學習對象可能是主管、老闆或合作方，要一直感到有興趣，連客戶也能帶來很多知識。」

做業務不只要能賣產品，能率領業務團隊前進，江明志提醒業務更要瞭解客戶怎麼用產品，產業趨勢是什麼，更不能認為策略管理或供應鏈跟自己無關。「把眼睛睜開，很多事情都是方法論，要去學習如何優化進步，不能有自滿的心情。」

劉蔚志也補充，多聽多問才能強化自身技能。他舉例，當時他也負責研華林口園區展示區域的解說工作，當客戶來時能帶隊說明，這是一項員工訓練，而當他自己能勝任後，每逢經過聽到其他同事帶團說明，他還是會去聽「別人怎麼說」，吸取對方工作領域的實際案例，內化在自己的未來講解內容中，現在他到人資部門服務，招募新血時也能活用當年所學，用於說明各部門工作。

臺大校園徵才博覽會上週剛舉行，臺大校長陳文章同樣勉勵學生要具備：創造領導力、利他精神、國際視野，並培養自主學習能力，隨時培養潛力以發展未來。

陳文章強調，為了讓學生銜接職場，臺大跨學院成立237個領域專長模組，目前臺大學生中有3成跨系或跨學院修領域專長模組，換言之，文科生未必不懂機械。

養成國際觀 應選擇外商還是國際化的台商？

江明志跟劉蔚志也十分認同國際觀是重要趨勢，而培養國際觀，到底是選外商還是選台商？由於研華9成產品賣到海外市場，劉蔚志鼓勵畢業生，要培養國際觀，應該加入國際化的台灣企業，而不是在台灣加入一個外商的台灣分公司。

「因為外商要賣台灣市場，所以設立台灣分公司，產品也已經收斂符合台灣市場，加入就是做業務或FAE，除非去外商的外國分公司工作。」加入外商雖能學習到國際一流管理制度，但他認為工作內容將大部分以台灣市場為主。

劉蔚志解釋，研華雖總部在台灣，但為了開發海外市場，PM（產品經理）必須研究歐美的醫院流程跟需求，或者美國及大陸的工廠怎麼做，才能開發符合需求的產品，換言之，目光將放向海外，更遑論海外輪調及出國展覽機會。