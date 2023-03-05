公私協力！國科會推「高齡科技」 產業界最關切這件事

國科會力推「高齡科技產業發展」方案，目標是以公私合作方式，讓老人幸福地在地老化。日前在國科會委員會議上，來自業界的國科會委員彭双浪、童子賢都相當關心高齡科技產業發展，希望真正接軌到產業界。

國科會主辦「高齡科技產業策略會議」今（6）日登場，研商透過「以人為本」的科技發展，公私協力創商機。包括行政院副院長鄭文燦、吳政忠、政務委員林萬億、和碩聯合科技（4938）董事長童子賢、Appier董事簡立峰、數位部長唐鳳、衛福部長薛瑞元、經濟部、勞動部、教育部等產官學界將親自出席與會。

國科會在今日會中將提出四大策略，供各界討論。為介接產業，國科會也訂下目標，健康福祉產業營收在2025年突破3,000億元。

國科會提出四大具體策略包括：一、建構社會與科技共榮之生態環境；二、以普惠科技驅動高齡巿場商機；三、透過數位賦能擴大社會連結；四、公私協力完善高齡照顧與福祉。

國科會舉例，針對提升獨居老人生活品質，避免數位失能，希望利用簡便軟體，設計老人專用「零學習電視視訊組」，以電視為介面，只要按下綠色按鈕，即可視訊聯絡，直播互動節目、短影音單元和社區活動查詢等，讓老人易與外界聯繫。又例如，開發數位遊戲互動課程，協助高齡者終身學習與社交互動。

在提升高齡者數位技能，國科會舉例，將著重在工作重新設計、工作輔具開發等，並學習南韓「50+基金會」，建構學習諮詢與社區交流平台，給予就業、學習、創業諮詢輔導，並且開發適合高齡者工作模式與實習機會。又例如，必須為照護者開發更有效率、且減少職業傷害的輔助科技。

國科會分析，台灣都會、衛星市鎮、鄉村地區高齡化程度不一，其高齡者生活特性亦不盡相同，所需要提供醫療服務、工作機會也不同。利用科技提升助銀髮族生活品質，提升數位工作技能、加強照護者人機協作、以及提供居家醫療照護整合服務，最後擴及至全生活服務。