企業面臨人才短缺 勤業眾信：五大關鍵引領製造業升級

勤業眾信聯合會計師事務所發布《2023 製造產業趨勢展望》報告，根據Oxford Economics全球經濟模型預測2023年全球製造業GDP成長率為2.5%。

儘管近期製造產業供給與需求逐漸回升，但受到全球通貨膨脹、經濟不確定性仍高，多數企業面臨技術人才短缺與供應鏈風險增加等內外部因素影響，整體發展仍待觀察。

展望今年，勤業眾信歸納出「強化企業韌性與敏捷、提升留才誘因、建構多元供應鏈、兼顧安全的智慧工廠、循環催化永續經營」是牽動製造產業發展的五大關鍵。

勤業眾信聯合會計師事務所能源、資源與工業產業負責人溫紹群指出，2023年地緣政治與氣候變遷風險等因素將持續影響企業營運，但如ChatGPT的生成式AI與元宇宙數位科技更將製造業轉型建構了新的想像空間與契機。面對2023年製造業者所面臨的困難，提出五個建議：

一、強化企業韌性與敏捷應變風險

數位科技給予企業重新檢視工作核心的價值和優化作業流程的機會，數位成熟度較高的企業，整體組織之韌性與敏捷度較高。據Deloitte Global調查，已有超過60%之業者投入自動化與資訊分析；也有將近四成企業投入物聯網等技術。

二、從員工福利與企業文化提高留才誘因

Deloitte Global報告調查顯示，2022年有高達75%之製造業者將人才保留以及尋找合適人陷入困境；也有過半業者認為如何維持企業競爭力薪酬是2022年一大困難。

勤業眾信歸納出，為評估與調適員工薪資報酬、提供不受時空限制的遠距工作模式，藉以提高工作彈性以吸引更多人才、提高技能訓練頻率，不僅減緩人才困境，也適度賦予員工自主權精進學習機會和釋放潛力。具備成熟的企業文化，也是員工所重視的關鍵。例如，近年企業高度訴求「多元、平等與包容」（Diversity, Equity, and Inclusion, DEI）的文化。

三、建構多元供應鏈

Deloitte調查指出，在過去12-18個月間，有超過80%之企業面臨供應鏈中斷之困境，且有72%的受訪者認為2023年原物料短缺與供應鏈中斷的問題將持續影響企業營運。

建議企業應與現有供應商保持密切關係、持續拓展供應商來源多元性、提升在地生產能力以紓解因物流造成之供應鏈延遲風險、運用數位科技增加供應鏈的透明度與掌握度。

四、打造兼顧安全的智慧工廠

Deloitte Global調查指出，有60%受訪者已與相關科技公司建立合作關係，導入雲端、邊緣運算與5G等技術，以奠定數位轉型基礎；且根據勤業眾信《2023 CxO 調查 : 質變新時代》報告亦發現，台灣已有近五成之製造業者已投入智慧化生產。

五、以循環經濟催化永續經營

氣候環境的變遷，迫使企業及相關利害關係人面對ESG，企業為此也積極朝向透過營運和價值鏈的改變以滿足利害關係人與相關法規的期待與目標。