台積電2022年營收首度跨越5000億大關 蘋果就貢獻1199億

集微網消息 據台積電披露年報顯示，去年全年最大客戶營收貢獻首度跨越5000億新台幣大關，達5296億新台幣（約1199億元人民幣），年增30.6%。外界臆測，台積電最大客戶即是蘋果。

不過，去年台積電最大客戶營收貢獻佔比23%，較2021年26%略降。至於第二大客戶因佔比未超過10%，未揭露營收佔比，外界預期第二大客戶應為超微。

蘋果在 2022 年主要採購的應該是台積電的5奈米晶片。台積電表示，5奈米出貨量佔公司第四季晶圓銷售金額的 32%，7 奈米佔 22%。總體而言，先進製程（包含 7 奈米及更先進製程）佔整季晶圓銷售金額的 54%。

研調機搆推測，由於蘋果今年不僅是台積電3奈米首發客戶，採用台積5╱7奈米等製程用量也將增加，預計5奈米產能半數由蘋果包下，外界看好今年台積電來自蘋果營收貢獻度持續增長。

蘋果和台積電在晶片代工方面合作多年，台積電先進製程工藝在投產後初期的產能，也基本全部留給蘋果。此前有報導稱，蘋果公司在2020年的12月份，就已下單預計台積電3nm製程工藝量產初期的全部產能，而台積電的這一製程工藝，在去年12月29日才開始商業化量產，蘋果下單時他們還沒有進行風險試產。

業界人士指出，蘋果產品線當前投片最大量在iPhone，同時iPhone採用高階半導體製程比重提升，除了自行設計核心處理器效能不斷提升，更已新增2023年自行設計的5G基頻晶片，促使高階製程採用量穩步提升。

美國ITC文件顯示，蘋果和高通在基頻晶片的合作至少會到2024年5月，橫跨「X55」、「X65」及「X70」，業界推估，按照產品發展趨勢來看，蘋果手機基頻晶片也將類似Apple silicon計畫由自行設計產品接棒，為了實現無縫接軌，最快2023年蘋果自行設計的5G基頻晶片就將開始試產，預計最快2024年逐步導入。

由於蘋果iPhone、iPad及Mac等硬件產品銷量可觀，對晶片也有強勁的需求，加之他們採用的都是價格高昂的先進製程工藝，因而他們的訂單，也就為台積電帶來了可觀的營收。