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台積電招6000名新血 碩士畢新進工程師平均薪酬上看200萬元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
台積電前進台大校園，參加校園徵才博覽會。記者鐘惠玲/攝影
台積電前進台大校園，參加校園徵才博覽會。記者鐘惠玲/攝影

2023台大校園徵才博覽會於今（4）日登場，眾多企業前往與會攬才，其中最受到矚目的台積電（2330）宣布，為了持續因應業務成長與技術開發需求，2023年預計將招募超過6,000名新進同仁；碩士畢業新進工程師的平均整體薪酬上看200萬元。

台積電今日前進台大校園，參加校園徵才博覽會，是現場最受學子歡迎的企業之一。台積電的徵才項目包括工程師及生產技術員，在桃園、新竹、台中、台南及高雄皆有人才需求，該公司歡迎電子、電機、光電、機械、物理、材料、化工、化學、資工、資管、工工、工管、財會、管理及人力資源等科系的學、碩或博士應屆畢業生和具備相關工作經驗的人才加入。

台積電也表示，隨著該公司積極推動數位轉型，並強化AI與大數據發展新一代智慧工廠，也歡迎資訊相關領域人才加入，擔任軟體、DevOps、SRE、AI/ML與資訊基礎架構工程師等職務。

除了以理工背景學、碩、博士人才為招募主力的工程師與副工程師職類，台積電也招募製程與生產技術員，歡迎高中職以上或專科畢業的人員加入。

台積電 工程師 徵才

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