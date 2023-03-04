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宏碁集團校園徵才 瞄準新世代跨界人才

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

PC品牌大廠宏碁（2353）集團校園徵才活動於3月正式開跑，今（4）日以台大校園徵才博覽會為首站，將陸續前進北科大、政大及台科大在內的四所大學。宏碁事業版圖橫跨全球，對跨領域人才求賢若渴，今年亦聯合旗下子公司，招募全方位人才，除理工科外，更開發文法商領域專長，以因應集團各領域需求，並同步招募暑期實習生；藉由讓新世代一展長才，將嶄新的思維注入集團文化，使宏碁邁向新的里程碑。

宏碁全球人資長林弘道表示，隨著宏碁將觸角延伸至不同的產業領域，管理風格轉向冒險及創新的精神；我們在企業內部鼓勵員工創新創業為集團開拓新局，建立多元事業引擎，打造全新艦隊。因此，我們將持續網羅跨界人才，與新世代攜手並行，更借助宏碁於全球的市場布局，提供國際化的舞台讓人才得以發揮所長，為企業創造綜效。

宏碁一直以來皆秉持著以人為本的精神，讓每個員工都能不受性別等限制，創造自己的價值，並提供完善的福利制度，使員工能無後顧之憂地在職場上發光發熱。為獎勵生育，宏碁亦為孕期間的女性員工提供友善工作環境，除了既有福利外，今年更發布全新的「Acer Baby-員工育兒協助方案」，讓即將分娩或育有幼兒的女性同仁得以申請遠距上班，讓同仁的工作與個人生活找到平衡點。除此之外，宏碁亦針對集團內上市櫃公司提供員工認股計畫，且於去年新增持股信託制度，截至目前已有近七成的員工的參與，鼓勵員工藉由投資及儲蓄累積長期的財富。

宏碁 台科大 徵才活動

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