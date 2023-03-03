台灣大林之晨看MWC：定義網路API化 奠定20年發展根基

2023世界行動通訊大會（MWC）於3月2日落幕，台灣大（3045）總經理林之晨分享參展心得，他認為，2023 MWC定義網路API化，將開啟一個全新時代，為未來20年奠定根基。

今年MWC聚焦5G加速、數位應用、金融科技、開放網路及虛擬創新五大主題，而隨著技術及趨勢發展，MWC也不僅僅是行動通訊的國際舞台，今年更強調ESG、多元行動裝置與創新應用。

林之晨表示，30年前電信產業聚在一起，定義GSM（Global System for Mobile Communications；全球行動通訊系統）的標準，激發整個產業的快速成長。這次MWC，大家再次形成共識，將共同定義網路API化（Application Programming Interface），也就是網路軟體化的標準，為產業未來20年的發展奠下根基。

林之晨認為，這是一個新時代的開始，讓國際電信公司都能串接到標準化API，把電信基礎層虛擬化，讓應用開發商在上面開發千千萬萬新服務。這次在 MWC 看到相關陣營開始成形，未來台灣必需聰明選擇和誰加盟、如何加盟，才能享受這個新時代帶來的好處。為此，台灣大已開始著手研究所有網路API化陣營的解決方案優劣。

此外，次世代通訊技術趨勢B5G（Beyond 5G）也是MWC討論焦點。林之晨指出，看好業界正在發展的5.5G新標準-RedCap（Reduced Capability），可滿足低功耗物聯網設備的需求，這些設備需要使用比現有5G終端尺寸更小、更簡化、成本更低的解決方案，並且延長電池使用壽命，來達到always connected。

台灣大個人用戶事業群商務長林東閔認為，新時代的開始是From Mobile to Mobility，整個行動網路包含移動性皆在MWC的範圍，不再只是單純談Mobile。另外，唯有B5G (beyond 5G) 跟always connected的科技繼續往前走，才有辦法真正催生下一個10億級的裝置。

林東閔更舉例2014年Google智慧眼鏡的案例，強調解決智慧穿戴裝置笨重、耗電快，顯示科技不佳與網路連線慢等問題的解決方案，是MWC展會帶來的最大價值之一。

台灣大表示，科技進展同時顧及永續議題，ESG結合5G更是今年展會中一大亮點，台灣大感受到中小企業在綠能轉型上的迫切需求，也亟需更具彈性的IT服務降低資本支出，過去台灣大與超微半導體公司AMD共同打造「Smart IT管家技術平台」，林之晨也至AMD攤位交流。

此外，台灣大攜手HPE與AMD打造全新型態的雲端硬體訂閱制服務模式，提供企業更節能、更具備使用彈性的先進技術支援，以高階運算使用三年下，節電效益可高達42%，大幅提升伺服器效益，搭配雲端機房採用綠色能源，助企業朝淨零碳排的目標前進。