快訊

未來一周迎好天氣！北部日夜溫差大僅這地區有午後雨

挺高端疫苗「有效安全、副作用低」 陳建仁點1原因：不會再採購

蔡明忠率隊MWC取經 讚聯發科NTN讓衛星影音通訊不再是想像

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
台灣大董事長蔡明忠（右2）參觀聯發科MWC展區，由聯發科總經理陳冠州（右1）、財務長暨公司發言人顧大為（左2）親自接待。圖／台灣大提供
台灣大董事長蔡明忠（右2）參觀聯發科MWC展區，由聯發科總經理陳冠州（右1）、財務長暨公司發言人顧大為（左2）親自接待。圖／台灣大提供

台灣大（3045）董事長蔡明忠率隊前往全球行動通訊大會MWC取經，參觀台灣半導體晶片大廠聯發科（2454）攤位。蔡明忠指出，聯發科為世界開啟通天遁地的全聯網時代，特別是聯發科全球首次展出的3GPP 5G非地面網路（NTN）衛星通訊技術應用，讓衛星影音通訊也不再是想像。

台灣大日前除與國際大廠諾基亞共同簽署「ESG & 5G合作備忘錄」，更與全球頂尖科技夥伴聯發科、GSM協會高層進行國際交流。蔡

蔡明忠至聯發科以「Brilliant Technology for Everyday Life」為主題的展區觀摩，聯發科總經理陳冠州及財務長暨公司發言人顧大為的接待說明下，深入了解聯發科的衛星通訊、天璣5G行動平台、行動運算和Wi-Fi 7無線連網技術等最新進展。近年台灣大引進多款採用天璣5G晶片手機。

蔡明忠指出，聯發科為世界開啟通天遁地的全聯網時代，特別是聯發科全球首次展出的3GPP 5G非地面網路（NTN）衛星通訊技術應用，讓5G跟衛星通訊技術能導入更多裝置與設備，5G邁向太空，衛星影音通訊也不再是想像。

蔡明忠認為，全球氣候變遷、國際局勢動盪等人為及自然因素，持續影響著地球上的每一個人，在衛星通訊等數位科技崛起下，盼資通訊業者跨域協作，運用AIoT，打造以人為本的創新及永續的美好未來，未來將加速拓展台灣大科技事業版圖，邁向下一個B5G新紀元。。

台灣大總經理林之晨則表示，隨衛星通訊技術發展成熟，將有更多衛星手機問世，通訊生活跳脫地面基地台的限制，支援全球行動傳訊功能，進一步實現全球連網，穿戴裝置將Always Connected，創造下一個B5G紀元。

林之晨表示，未來電信商可以結合行動通訊及衛星通訊，達到全球無縫覆蓋，透過訂閱制衛星通訊服務，應用範圍可擴大至山海區災難救援、飛機、無人機等，展現出超智慧、超空間、超高速等通訊特性，衍生更多海陸空等創新的商業應用情境。

聯發科 5G 台灣大

延伸閱讀

電信三雄攻B5G商機

PLG／勇士3月主題周 有請舉重女神、最強狼團

併購台灣之星傳砍價85億 台灣大：重新協商中

健保指示用藥擬定「地板價」 國民黨：應該給予支持

相關新聞

台積電去年獲利創高 員工均薪增逾28%突破300萬元

台積電去年營運繳出亮麗成績單，營收與獲利同創新高，每股純益達新台幣39.2元，員工薪資也隨著水漲船高，去年平均年薪突破3...

創意大客戶盛科通信美商務部列實體清單 公司火速找法人滅火

美中科技戰，矽智財（IP）供應大廠創意再度無端被捲入雙方戰火。美國商務部再度宣布將28家中國企業列入實體清單，創意第二大...

什麼公司抗通膨？台積電去年每人平均年薪破300萬元名列前茅

面對高通膨、萬物皆漲，什麼公司的薪資福利最能抵抗這波通膨風暴？答案就是台積電等科技指標廠，根據台積電上傳的最新年報揭露，...

綠色和平調查抨擊綠電自發占比低 台積電回應了

綠色和平組織昨（2）日發布台灣四大半導體與電子業「屋頂光電潛力盤點調查」，結果發現台灣半導體與電子業的綠電自發占比偏低，...

SEMI成立全新產業諮詢委員會 強化供應鏈管理及韌性

國際半導體產業協會（SEMI）今（3）日宣布，旗下供應鏈管理（SCM)倡議成員成立由多位產業領袖組成、以貫徹倡議目標為宗...

新ChatGPT尺度大開 專家：遭破解 可成詐騙簡訊樣板

吸引全球上億粉絲、盛況空前的ChatGPT近日推出新版API（應用程式介面），允許企業將ChatGPT技術導入他們的網站...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦