蔡明忠率隊MWC取經 讚聯發科NTN讓衛星影音通訊不再是想像

台灣大（3045）董事長蔡明忠率隊前往全球行動通訊大會MWC取經，參觀台灣半導體晶片大廠聯發科（2454）攤位。蔡明忠指出，聯發科為世界開啟通天遁地的全聯網時代，特別是聯發科全球首次展出的3GPP 5G非地面網路（NTN）衛星通訊技術應用，讓衛星影音通訊也不再是想像。

台灣大日前除與國際大廠諾基亞共同簽署「ESG & 5G合作備忘錄」，更與全球頂尖科技夥伴聯發科、GSM協會高層進行國際交流。蔡

蔡明忠至聯發科以「Brilliant Technology for Everyday Life」為主題的展區觀摩，聯發科總經理陳冠州及財務長暨公司發言人顧大為的接待說明下，深入了解聯發科的衛星通訊、天璣5G行動平台、行動運算和Wi-Fi 7無線連網技術等最新進展。近年台灣大引進多款採用天璣5G晶片手機。

蔡明忠指出，聯發科為世界開啟通天遁地的全聯網時代，特別是聯發科全球首次展出的3GPP 5G非地面網路（NTN）衛星通訊技術應用，讓5G跟衛星通訊技術能導入更多裝置與設備，5G邁向太空，衛星影音通訊也不再是想像。

蔡明忠認為，全球氣候變遷、國際局勢動盪等人為及自然因素，持續影響著地球上的每一個人，在衛星通訊等數位科技崛起下，盼資通訊業者跨域協作，運用AIoT，打造以人為本的創新及永續的美好未來，未來將加速拓展台灣大科技事業版圖，邁向下一個B5G新紀元。。

台灣大總經理林之晨則表示，隨衛星通訊技術發展成熟，將有更多衛星手機問世，通訊生活跳脫地面基地台的限制，支援全球行動傳訊功能，進一步實現全球連網，穿戴裝置將Always Connected，創造下一個B5G紀元。

林之晨表示，未來電信商可以結合行動通訊及衛星通訊，達到全球無縫覆蓋，透過訂閱制衛星通訊服務，應用範圍可擴大至山海區災難救援、飛機、無人機等，展現出超智慧、超空間、超高速等通訊特性，衍生更多海陸空等創新的商業應用情境。