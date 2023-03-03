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什麼公司抗通膨？台積電去年每人平均年薪破300萬元名列前茅

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電去年每位員工平均薪資高達317.5萬元。聯合報系資料照
台積電去年每位員工平均薪資高達317.5萬元。聯合報系資料照

面對高通膨、萬物皆漲，什麼公司的薪資福利最能抵抗這波通膨風暴？答案就是台積電等科技指標廠，根據台積電上傳的最新年報揭露，去年公司營收、獲利同創新高，員工平均薪資也同步提升，去年每人平均年薪首度超過300萬元，達到317.5萬元，年增28.9%。

據台積電財報資料顯示，去年員工人數增至6萬1777人，比前一年增加7584人；平均員工薪資更首度衝破 300萬元大關，年增71.2萬元，這也意味，台積電員工不受通膨風暴影響，每個人荷包還多了厚厚一大疊。

台積電指出，員工薪資報酬政策是致力於提供員工一個在同業平均水準以上的薪酬與福利。員工的薪酬包含按月發給的薪資、按季結算經營績效發給的業績獎金、根據年度獲利狀況所發放的酬勞 (分紅)，及根據全球員工購股計畫所發給的補助金。

台積電去年營收達2.26兆元，年增42.6%，全年大賺1.016兆元，等於每天開門賺進超過27.8億元，每股純益為39.2元。

雖然台積電尚未發布永續報告書公布去年薪資中位數，但以2021年平均薪資中位數即已達到185.1萬元，去年在獲利續創新高情勢下，預料去年中位數將突破190萬元，加上稍早公布去年分紅加業績獎金，也達到187萬元，兩者合計高達377萬元。

當然，台積高階主管分掉較多分紅和獎金，但以6萬多人的公司，每人平均薪資首度突破300萬元、達317.5元，可說是高通膨下的寵兒，令人稱羨。

台積電 薪資 通膨

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