英業達校園徵才 鎖定AI、雲端人才

英業達（2356）因應集團策略發展，於2023年持續招募5G、智慧製造、智慧醫療、智慧交通、大數據分析、車用電子及雲端運算等優秀研發人才加入。除持續與各大專院校深化合作關係外，英業達三月起於台大、北科大、台科大、淡江等校園舉辦徵才博覽會及說明會，第一線與年輕學子接觸，分享產業經驗，同時由人資團隊現場輔導學生履歷撰寫及面試技巧。

英業達成立於1975年，專注於高階筆記型電腦與伺服器的研發，近年來更致力於5G通訊、電競筆電、邊緣運算器與AI伺服器的研發等前瞻性發展。為了持續優化產品，英業達建立AI研究中心與5G通訊技術中心，並投入智慧醫療、智慧交通與車用電子領域。研發成果卓越，多樣產品獲得殊榮，為ICT領導產業全球領導廠商。

英業達是全球領先的伺服器主機板供應商，約佔全球伺服器主板市場20%的市佔率，也是第一個同時將伺服器與「5G專網智慧工廠」結合應用的輸出公司。我們智慧工廠的設計大幅節省人力並提升產品檢測率，榮獲『經濟部產業創新獎』，並於2022年12月以「5G 串聯新世代，AI 驅動大未來」為題結合英特爾與微軟，展示與AI整合之5G連接解決方案，獲得諸多台灣製造業的迴響。

英業達兼容並蓄智慧工廠、智慧家庭、智慧醫療和智慧交通等產品延伸，跨界演繹次世代之產業創新；也於2023年3月參加西班牙巴塞隆納舉辦的MWC 2023 大展，拓展品牌知名度與海外商機。

智慧醫療產品，則獲得「國家新創獎」與「臺灣精品獎」；在車用電子方面，累計數百件專利，榮獲全球企業「車聯網智慧路側發明專利」Top 100。智慧交通解決方案業已陸續獲得台北市、新北市、台中市、高雄市等肯定並採用解決諸多交通瓶頸。

「人才為本」為英業達十大信念之一，長期注重人才培育與成長，並往校園扎根，提供大專院校學子各類型企業專班及獎學金等預聘計畫，延攬更多潛力人才；參與預聘計畫者，除可領取高額獎學金外，亦保障畢業後立即就業，歡迎電子電機、資工資管、機械航太、人工智慧與大數據分析領域，對科技充滿熱情，喜歡挑戰自己又想保有自己生活時間的人才，一起用科技的力量改變世界，永續你我的未來。