精測2月營收2.23億元 重申本季是營運谷底

晶圓檢測大廠精測（6510）今（3）日公布2023年2月合併營收2.23億元，月增3.1%，但比去年同期下滑12.4%；累計前二個月合併營收4.39億元，年減13.1%。

精測表示，今年首季產業鏈處於庫存調整階段，單季營收將呈現谷底，並且也會反應在本季度的毛利率、淨利等獲利表現，隨著第2季溫和復甦，獲利受淡季衝擊的影響將逐步舒緩。

精測表示，今年2月探針卡需求受淡季影響，營收由車用、高效能運算（HPC）及射頻（RF）晶片測試支撐；半導體測試介面整體業績來源，則以智慧型手機、高效能運算（HPC）晶圓測試板為主。雖然公司今年2月仍處於淡季階段，不過客戶端的新產品布局正逐步擴大。

睽違3年的實體年度世界行動通訊大會（MWC）於上月27日盛大開展，在國際展會上，可見智慧型手機進入5G使用滲透率逾5成的階段，多元應用的新使用情境也開始浮出檯面，包括有5G+AI、5G+低軌衛星、5G+擴增實境、5G+智慧車、5G+智慧工廠等新科技發展。上述科技發展無不憑藉半導體異質整合技術演進商用落地，公司因應相關技術，推出全新系列MEMS探針卡及高縱橫比測試介面板，與客戶共用達到更高速、高頻、大電流的測試成效。

面臨產業景氣、市場應用、地緣政治等大環境正快速變化，精測以研發為基底，在M（機械）、E（電學）、C（化學）、O（光學）各領域進行研究開發，推出多項符合客戶次世代新晶片測試驗證的半導體測試介面產品 ；除此之外，隨著地域經濟取代全球經濟等趨勢，數位升級的智慧工廠基礎建設持續推進。

綜合上述，該公司首季處於營運低谷時期，但公司強調研發費用是未來成長基礎，預料本季恐交出獲利極為辛苦的成績單。

展望未來，今年MWC展會上，多項5G手機上新增聯接的功能包括搭載低軌衛星定位功能、高畫質折疊螢幕、車載定位娛樂系統等，皆為未來產業景氣復甦帶來希望，在新世代產品青黃不接之際，預料到下季才有機會溫和逐步轉佳。公司將秉持永續精神調整營運步伐，因應當地市場客戶技術及產能需求適當改變，以利於掌握觸底反彈商機。