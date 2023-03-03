綠色和平調查抨擊綠電自發占比低 台積電回應了

綠色和平組織昨（2）日發布台灣四大半導體與電子業「屋頂光電潛力盤點調查」，結果發現台灣半導體與電子業的綠電自發占比偏低，只有2.7%，顯示業者過度仰賴海外綠電憑證解決綠電需求；在幾家調查企業中，台積電（2330）閒置屋頂最多，對於該議題，台積電今（3）日提出對再生能源議題的完整回應。

台積電回應全文如下：

台積公司將再生能源視為邁向淨零排放的重要策略，透過持續簽署長期綠電採購合約，帶動離岸風電、陸域風電、太陽光電與微水力發電等多元再生能源產業發展，吸引海內外綠電廠商在台投資，以創造更大的再生能源市場供給；同時，台積公司目前所使用之再生能源佔國內總量僅約5%。考量台灣再生能源市場現況及發展趨勢、未來半導體產品需求、自身產能成長，並持續執行最佳溫室氣體減量標竿作為，台積公司除外購再生能源，亦同時在安全範圍內透過設置太陽光電發電系統，產生零碳再生能源供自廠使用。

儘管受建築安全考量等限制，台積公司無法在廠房屋頂設置太陽能板，民國110年，台積公司新增太陽能板裝置容量仍有231千瓦，全公司再生能源總發電量488萬度，減少碳排放量2,449公噸；民國110年，晶圓十八廠第一期廠區辦公室車道上方雨庇採用國立臺灣科技大學研發的太陽能發電模組，利用低成本反射性材料，放置於太陽能透光模組後方，進行二次發電與降低熱穿透，提高發電效率並減少空調能耗，達到節能減碳雙重成效。

同時，透過台積電慈善基金會，台積公司以創新服務模式擴大公益共好範疇，藉發起「公益綠能計畫」攜手政府單位、大專院校，協助社福機構及偏鄉學校更換節能電器、架設太陽能板，不僅提升能源使用效率、減輕其營運負擔，亦可透過販售綠能貼補營運費用。截至民國111年，已建置9座太陽能案場，減少社福機構用電支出，躉售電費亦可為其穩定挹注每年逾新台幣350萬元的營運經費。

透過優化製程氣體用量、全面導入製程尾氣破壞削減設備與零碳排能源、提升能源使用效率、擴大資源循環、選用低碳足跡原物料、開發高效節能設備，並攜手外部共同推動各項創新的綠色行動，台積公司持續穩健邁向淨零排放目標。