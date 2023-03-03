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新ChatGPT尺度大開 專家：遭破解 可成詐騙簡訊樣板

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導

吸引全球上億粉絲、盛況空前的ChatGPT近日推出新版API（應用程式介面），允許企業將ChatGPT技術導入他們的網站、App或產品中。

但KPMG安侯企業管理公司執行副總經理林大馗表示，與之前使用情境話術騙過ChatGPT安全機制的方式不同，在最新的ChatGPT版本中，已經可以被直接突破，「言論尺度大解放」了。

林大馗説，經KPMG數位科技安全實驗室實際測試，在經由輸入特殊指令要求後，即可進入可以讓ChatGPT放盪不羈的越獄暗黑模式。可提供詐騙簡訊樣板、宗教、性別歧視等原先被阻擋不回應的議題。

ChatGPT在公開版本中，宣稱具備安全與道德圍牆，舉凡涉非道德、個人隱私，及資安攻擊問題都會被拒絕回答。 但KPMG安侯企管理公司董事總經理謝昀澤示警：ChatGPT的安全與道德圍牆，可能會被破解。

謝昀澤舉例，在ChatGPT的初期版本，曾被國外資安專家「設局」，透過問題的誘導與情境設定，寫出毀滅人類計劃書，詳細描述入侵各國網路、控制武器、破壞基礎建設等SOP，還提供了對應的Python程式碼。

謝昀澤提醒，此一程式上的邏輯缺陷，應很快被OpenAI修復，但無法保證是否還存在類似的方式尚未被解鎖。未來新版對話機械人的漏洞被利用、破解，將如iOS及安卓手機，過去每一代都被越獄一樣頻繁，更加考驗民眾的警覺性。

資安 詐騙

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