台灣大董座蔡明忠率隊MWC國際取經 觀摩半導體大廠聯發科

全球行動通訊產業最具指標性大展MWC 2023於2日落幕，台灣大哥大董事長蔡明忠今年首度率領總經理林之晨等高階經營團隊前往西班牙巴塞隆納參與盛會，除了與國際大廠諾基亞共同簽署「ESG & 5G合作備忘錄」外，同時看準衛星連網手機晶片應用、B5G (Beyond 5G)延伸之應用等趨勢與未來發展，與聯發科技、GSM協會高層進行國際交流，加速拓展台灣大科技事業版圖，邁向下一個B5G新紀元。

蔡明忠於MWC展期間除深度參觀諾基亞展區外，特別至聯發科以「Brilliant Technology for Everyday Life」為主題的展區觀摩，並參觀衛星通訊、天璣5G行動平台、行動運算和Wi-Fi 7無線連網技術等最新進展。

蔡明忠讚許聯發科為世界開啟通天遁地的全聯網時代，特別是聯發科技全球首次展出的3GPP 5G非地面網路 (NTN) 衛星通訊技術應用，讓5G跟衛星通訊技術能導入更多裝置與設備，5G邁向太空，衛星影音通訊也不再是想像。

林之晨表示，隨衛星通訊技術發展成熟，將有更多衛星手機問世，通訊生活跳脫地面基地台的限制，支援全球行動傳訊功能，進一步實現全球連網，穿戴裝置將Always Connected，創造下一個B5G紀元。未來電信商可以結合行動通訊及衛星通訊，達到全球無縫覆蓋，透過訂閱制衛星通訊服務，應用範圍可擴大至山海區災難救援、飛機、無人機等，展現出超智慧、超空間、超高速等通訊特性，衍生更多海陸空等創新的商業應用情境。

在手機平台部分，聯發科現場展示5G旗艦晶片天璣9200，台灣大個人用戶事業群商務長林東閔表示，聯發科技致力開發天璣 5G 晶片，成就5G高速連網的暢快體驗，擁有優異電池續航力及光線追蹤技術，將大幅提升民眾娛樂視聽體驗。

台灣大表示，今年於MWC收穫滿滿，不僅先後與工研院及國際開放架構組織Telecom Infra Project舉辦國際記者會，宣布成為台灣首家加入TIP聯盟的電信業者，更與諾基亞簽署「ESG & 5G合作備忘錄」，未來將利用諾基亞5G基地台解決方案，提供用戶和環境創造雙贏的頻譜整併方案。