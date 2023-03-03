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美國半導體產業協會將組團訪廈門 為5月WSC首爾會暖身

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

美國半導體產業協會（SIA）發布新聞稿預告，代表團將於3月7日至10日前往中國大陸廈門參加第75屆世界半導體理事會聯合指導委員會（JSTC）會議。會議將各國產業代表。這將是該協會自疫情開始以來首次訪問中國大陸並討論行業對貿易、全球供應鏈、政府支持、環境和其他發展等近期共同關注議題的重要機會。

該協會也預告，下周的JSTC會議將為今年5月在首爾舉行的世界半導體理事高峰會（WSC）的半導體執行長會議做準備，該會議將為年度政府間半導體會議(Governments/Authorities Meeting on Semiconductors, GAMS)的政策建言準備。

另外美國預定今年10月在亞利桑那州鳳凰城主辦2023年GAMS會議。

美國半導體產業協會指出，隨著全球貿易緊張局勢的加劇，迫切需要政府政策來支持開放市場、創新以及安全和有彈性的全球供應鏈。期待在下周於廈門舉行的JSTC會議上與全球同業一起繼續推行政策。

雖然美國正關注供應鏈彈性和重建工業基礎，該協會指出，正如美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）所說，美國永遠不可能完全自給自足。這意味著進入全球市場和供應鏈是美國半導體行業未來成功不可或缺的一部分。

該協會提到，事實上超過80%的美國半導體銷往海外，這意味著在美國晶片法案的支持下創造的新晶圓廠和就業機會將需要更多地進入全球市場才能在財務支持下具有全球競爭力。

美國半導體產業協會指出，協會及其成員致力於重建美國供應鏈，同時進一步促進更多進入全球市場的機會，並通過與所有主要合作夥伴和國家進行更深入的國際合作來促進全球貿易的成長。

美國商務部 半導體

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