英飛凌收購台積電最大氮化鎵客戶
英飛凌今（3）日在官方臉書上發文表示，已與GaN Systems Inc. 簽署協議，預計以83億美元收購該公司；GaN Systems為台積電最大氮化鎵客戶，總部位於加拿大渥太華，員工人數超過200人。
英飛凌在官方臉書上宣布，正在計畫劃一個令人興奮的步驟來加速GaN路線圖，今天與 GaN Systems簽署一項協議，將以83億美元收購該公司。GaN Systems是開發基於GaN的電源轉換解決方案的全球技術領導者。
首席執行官 Jochen Hanebeck表示，GaN 技術正在為更節能和支援脫碳的二氧化碳解決方案鋪路。收購計畫將進一步加強英飛凌在電力系統的領導地位。
GaN Systems首席執行官 Jim Witham表示，「GaN Syems 團隊很高興能與 Infineon 合作。
GaN Systems在2006年成立，總部位於加拿大渥太華，主要聚焦氮化鎵的產品研發，為台積電最大氮化鎵客戶，股東還包括Toyota、BMW等。
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