生成式AI掀新革命 科技巨頭競相投入

可曾想像AI人工智慧電腦能像一個9歲小孩的智慧一樣和人互動，用ChatGPT產生回應，這個生成式AI已經掀起新一波科技資訊革命，讓大學教授也開始思考如何創新考題。

富蘭克林華美AI新科技基金經理人楊金峰表示，隨著外資回流，去年跌深的科技股重新吸引目光，加上OpenAI推出生成式AI讓市場為之狂熱，短短兩個月吸引全球上億人下載程式使用，這類的新科技是大趨勢，建議投資人不妨以定期定額方式，長期介入AI科技基金。

由於ChatGPT問世，展現AI技術大躍進；富蘭克林華美投信表示，去年11月底釋出的ChatGPT聊天機器人，讓全球投資人感受到生成式AI技術「大躍進」，ChatGPT在今年1月份的每月活躍用戶已達1億，距離這款爆紅軟體推出僅2個多月，它成為史上增長速度最快的消費者應用程式，更勝先前火紅社交媒體的TikTok。

也正因為ChatGPT流量大增，OpenAI 2月更正式推出訂閱制ChatGPT Plus，讓訂閱的用戶具有優先存取ChatGPT服務的權利，在流量尖峰時段能夠穩定取用ChatGPT服務，也能獲得更快回應且優先使用新功能和更新。

楊金峰認為，生成式AI，特別是(ChatGPT應用程式)的熱潮，掀起資訊科技領域3塊新的技術發展，包括：算力(演算能力：硬體)、算法(運算方法：軟體)及數據(平台業者)，台灣在這一塊領域比較領先全球的便是高速運算(HPC)半導體、IP類族群的研發能力，因此相關族群火紅，近期亦備受市場關注。

而根據UBS研究報告，ChatGPT預估需要大約10,000顆繪圖晶片來進行訓練，目前僅NVIDIA的GPU可以運用在大規模AI語言系統產品當中，在生成式AI領域可說「獨佔鰲頭」。此外，美銀報告也指出，NVIDIA憑藉著高速運算的超級電腦、整合系統、軟體開發等領先技術，在雲端運算與生成式AI競賽當中具備特殊地位，GPU滲透率更高達九成以上，預估到2027年生成式AI潛在規模上看620億美元，其中NVIDIA在AI晶片市佔可望高達近65%。

有關運算平台方面，楊金峰分析，ChatGPT的題材掀起聊天機器人的投資熱潮，並吸引科技巨頭紛紛投入人力、資本與時俱進。Meta執行長Zuckerberg (祖克柏)2月底也在臉書貼文表示，將成立團隊以便公司加速採用生成式AI技術，整合到旗下WhatsApp、Messenger 等訊息聊天App，以Instagram等平台的視訊和多媒體濾鏡上面應用，與此同時Snap也宣布向Snapchat Plus付費用戶提供聊天機器人服務，並命名為「My AI」的功能，旨在幫助回答用戶問題等；這波生成式AI的浪潮有望為科技類股注入嶄新的希望與超乎想像的潛在獲利。

通常股市會領先反映經濟表現，楊金峰分析，這塊大餅不僅美國科技公司谷哥、微軟、亞馬遜，包括台灣資訊科技硬體、軟體等廠商都受惠，中國大陸則有百度、阿里巴巴等也跟進研發，在先前股市跌深反彈的過程中，搭上這次AI科技成長的趨勢話題，更易吸引資金進駐。

富蘭克林華美投信認為，2023年美聯準會升息將進入尾聲段，市場轉好的投資氣氛下，投資無法等待，建議積極型的投資人，以逢低分批佈局方式投資AI新科技、中國大陸股市作為資產配置攻擊部位，同時，穩健的投資人不妨利用特別股與固定收益之債券納入核心，也能有效控制下檔風險，針對新興趨勢持續定期定額投資，相信最後終究能掌握收益並降低風險。