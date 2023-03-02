綠色和平調查：台積電不開發 綠電用買的閒置屋頂多

綠色和平組織今（2）日發布台灣四大半導體與電子業「屋頂光電潛力盤點調查」，結果發現台灣半導體與電子業的綠電自發占比偏低，只有2.7%，顯示業者過度仰賴海外綠電憑證解決綠電需求；在幾家調查企業中，台積電（2330）閒置屋頂最多，台達電（2308）推動綠電發展的效果最好。

台積電購買綠電不遺餘力，但未完善利用自有空間建置綠電，也未投入綠電自發自用，這項調查也可能打破不少人的印象。綠色和平氣候能源專案主任鄭楚忻長期觀察企業發展綠電議題，她在記者會中指出，像台積電一般的企業不少，已造成三大問題。

她指出，全世界晶圓代工龍頭台積電廠區面積最大，但未裝置綠電閒置面積也最多，總閒置面積逾42.4公頃，等同21.4座小巨蛋規模；如鋪滿太陽能板，一年可發電5,300萬度電，供1萬2,552戶家庭使用。

三大問題是指：

一、利用廠外發電在社區造成衝突，如近期爭議不斷的台南九崴天然氣廠即是一例；二、綠電發展導致資金外流，因為企業多優先購買海外綠電憑證，以衝高再生能源比例，光是台積電2021年就購買了10.1億度的海外憑證，其投入的金額卻完全無益於台灣綠電發展；三、許多中小企業抱怨台積電的強勢採購，剝奪了他們買綠電的空間。未來台積電的綠電需求只會大幅上升。鄭楚忻說：「若不積極投入綠電自發自用，這三個問題恐會日趨惡化。」

以台積電為首的半導體與電子業，多已承諾RE100淨零目標，綠色和平這次調查還包含聯電（2303）、台達電、日月光（3711）等四家半導體與電子業的綠電行動，統計其廠房與非生產用建築閒置屋頂空間，並盤點浪費的太陽能發電量潛力。

半導體業綠電自發自用比率低 台達電表現佳

調查得到以下分析結果：

一、台灣半導體與電子業的綠電自發占比普遍偏低(0.027%)，過度仰賴海外綠電憑證；二、半導體業綠電自發自用率極低（皆低於千分之一），僅電子業台達電表現較佳（4%）；三、 台積電廠區面積最大，但未裝設綠電的閒置面積最多，比例最高。

調查結果顯示，台積電以外，日月光的屋頂閒置空間每年可發540萬度綠電，其次是聯電的500萬度綠電，表現較佳的是台達電，目前已建置了45.3%空間，是少數擔當推動台灣綠電市場發展的企業。

綠色和平也以國際品牌蘋果、英特爾l為例，例如蘋果公司的總部Apple Park將近100%的太陽能板設置率，以及英特爾位於加州佛森廠區，使用停車場建置太陽能棚頂的作法，證明企業可透過積極投資綠電自發自用、並在採購條件上支持環境效益更高的再生能源案場，展現永續發展的決心。在地狹人稠的城市，企業更應該加速屋頂光電的使用，例如2015年蘋果因新加坡透過能源業者協助，在當地800多棟公宅屋頂興建50MW的太陽能裝置，即為成功案例。

綠色和平也委託大社會調查中心，於2022年12月12 日至12月 16 日進行電話民調 ，對象為台灣19個縣市年滿20歲以上的成年民眾，總有效樣本 1,071 份。民調顯示，超過五成民眾支持台積電等半導體產業優先開發屋頂光電，更有1/3的屋主願意與台積電合作，出租屋頂貢獻綠電。可見以台積電的影響力，足以成為帶動台灣屋頂光電開發的一大助力量。

鄭楚忻呼籲，台積電作為國際半導體龍頭，也是台灣達成淨零承諾的重要一分子，必須扮演更積極的綠電生產角色。綠色和平建議台積電在實踐RE100的路上，以20%綠電自發自用為目標，除了將資金投資台灣綠能發展，也避免被政府綠電目標跳票拖累。在開發綠電的同時，台積電等企業也應從自身廠房做起，帶動更多民間的屋頂型光電，用最小的環境開發，換來最大的綠電效益。