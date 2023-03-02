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生成AI夯 TrendForce：GPU及AI晶片供應鏈受惠

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

聊天機器人ChatGPT引爆話題，TrendForce最新報告指出，生成式AI發展將成為趨勢，並帶動GPU需求顯著提升。GPU及AI晶片相關供應鏈業者如NVIDIA、台積電（2330）、欣興（3037）、世芯（3661）、力旺（3529）等可望受惠。

TrendForce表示，生成式AI是透過GAN、CLIP、Transformer、Diffusion等演算法、預訓練模型、多模態等AI技術的整合，在既有數據或資料中尋找規律，並在資料彙整、社交互動、文案產出等領域，帶出高效的內容產出，以及與用戶互動體驗。現行市面上已有不少生成式AI應用，較常見的產出類別包括文字、圖像、音樂、編碼等。

TrendForce分析，由於生成式AI必須投入巨量資料進行訓練，為縮短訓練須採用大量高效能GPU。以ChatGPT背後的GPT模型為例，其訓練參數從2018年約1.2億個，2020年已暴增至近1,800億個，估計其GPU需求量約2萬顆，未來邁向商用將上看3萬顆（計算基礎以NVIDIA A100為主）。最大受益者將是GPU晶片龍頭的輝達（NVIDIA），以及推出MI100、MI200、MI300系列晶片的超微（AMD）；台廠方面則有負責晶圓代工的台積電、ABF載板業者南電（8046）、景碩（3189）、欣興等、AI晶片相關廠商如創意（3443）、世芯、智原（3035）、力旺等。

以ChatGPT為首的相關應用，直接將AI以簡易可互動的方式帶到消費者面前，TrendForce預期各行業的語音客服、遊戲、零售、語音助理等領域，會是生成式AI發展初期主要的應用領域。考量現行大廠產品仍在持續優化，小廠產品發展有限，故後續產品服務是否能新穎實用兼具，仍是持續推升成長動能的關鍵。此外，下階段產業尚須面對法令規範與訓練素材之挑戰，前者包括必須保護個資、內容正確性，以及合法合規等；後者則仰賴相關知識平台服務商是否能篩選與整合多元內容，並交由生成式AI開發商進行訓練。

GPU 晶片 台積電

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