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德州儀器攜手光寶 打造高效能伺服器電源供應器

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

德州儀器（TI）今（2）日宣布，攜手光寶科技（2301）正式在北美市場推出搭載 TI 高整合式氮化鎵（GaN、Gallium nitride）與 C2000TM 即時微控制器（MCU）的商用化伺服器電源供應器（PSU）。

德州儀器表示，透過 TI LMG3522R030 GaN FET 及 TMS320F28003x C2000TM MCU，新一代電源供應器功率密度提升至超過 95 W/in³，且符合 80PLUS 鈦金級效率規範。

德州儀器副總裁暨台灣、韓國及南亞總裁李原榮表示，TI 與光寶科技的合作，成功展現德州儀器如何透過端對端系統的專業知識和產品組合技術優勢，助力工程師解決高壓系統下的挑戰。通過結合 TI GaN 和 C2000TM MCU的強大功能，能滿足工程師對更小巧、更可靠系統的需求。

光寶科技雲端基礎設施系統與平台事業部總經理張坤松表示，光寶長期在伺服器電源具有領先優勢，並以積極樂觀的態度面對新技術門檻的挑戰。為因應當下伺服器運算能力大幅提升所需要的大電源功率並維持相同電源器體積，大功率輸出、高轉換效率、小型化元件及散熱將是最大挑戰。光寶將以最好的技術團隊搭配市場上最先進的材料元件來回應挑戰，而 TI GaN 和 C2000TM MCU是目前非常適合的解決方案。

光寶科 伺服器 工程師

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