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艾司摩爾募新血出招 設虛實互動體驗網站

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

2023年度校園徵才季將起跑，全球半導體微影技術領導廠商艾司摩爾(ASML)今（2）日宣布，正式啟動「ASML 未來之星」徵才計畫，透過一系列校園招募活動、講座、參訪、獎學金、產學合作及企業實習和導師計畫，持續招募與培育台灣頂尖人才；今年首度打造虛擬實境「ASML未來之星新訓網」，給新人不一樣的體驗。

台灣是ASML在亞洲的最大據點。面對半導體業激烈的人才競爭，ASML台灣暨東南亞區人資長劉伯玲表示，ASML近年來持續進行策略性的薪資福利調整，並提供員工全方位職能培訓和全球工作輪調機會，以保持在人才市場的競爭力。

儘管今年初以來，外商傳出裁員和薪資凍漲等消息。劉伯玲指出，為留住人才並肯定員工辛勞，2022年ASML員工平均可領6個月以上的績效獎金，實際薪酬仍會依工作性質、年資和績效而定。而在福利方面，公司全額負擔員工的勞保和團保費用，入職第一年即享有10天年假，今年起新增1天個人周年紀念假，產假也從原本8周增加到14周，陪產假增加至10天，希望在照顧員工之外，也幫助員工照顧其家庭。

此外，ASML表示，也早在多年前就開始施行彈性工時，於兩年前開始施行居家辦公，並於去年底開始將居家辦公增加為每周2日，讓員工有更多的彈性與空間兼顧家庭。

ASML表示，今年推出「ASML未來之星新訓網」，提供虛擬實境的互動體驗，讓有意進入半導體產業或ASML的新鮮人化身ASML工程師，透過10分鐘的互動遊戲，體驗ASML工程師的一天，從而了解ASML的關鍵微影技術，並從中認識ASML「Challenge、Collaborate、Care」的3C企業文化。只要完成挑戰，就有機會成為ASML的未來之星。

半導體 薪資凍漲

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