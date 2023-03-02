群創楊柱祥：電視面板價格已落底 品牌廠己提早洽商黑五訂單
群創（3481）總經理楊柱祥今（2）日表示，僅管電視品牌廠一級（Tier 1）及二級（Tier 2）供應商的庫存水位不同，但是確立的是電視面板價格已落底，品牌廠今年已提早洽商黑色星期五促銷訂單。但面板廠並未盲目增加產能，而電視市場需求確實升溫。
楊柱祥指出，繼32吋以下電視面板價格已反彈，2月起40、50吋面板也在近期反彈。接下來希望85吋等大尺寸電視面板，可望在3月或第2季起跟進反彈。
他說，由於面板供應端未盲目增產，而市場已有需求。品牌廠知道電視面板價格已在谷底，客戶也了解面板廠不願在沒賺錢情況下出貨。傳統針對北美市場黑色星期五電視促銷的面板訂單通常是在4月開始洽談，今年客戶端已經提早催促即早拍板了。
楊柱祥表示，至於IT面板部分，由於NB及監視器客戶都是全球品牌大廠，屬於「春江水暖鴨先知」的需求敏感族群，近期已針對電競用NB及監視器下單，群創也緊急向IC供應商追單。
楊柱祥強調，群創維持第2季會是面板價格反彈起跳時間點的看法。
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