群創：產業供需已達平衡 展望後市審慎樂觀

群創（3481）光電今（2）日舉辦2023年上半年法說會，會中經營團隊表示，面板經歷2022年的庫存調整，產業秩序逐漸建立，目前產業供需已達平衡狀態，電視及IT的庫存水位以及稼動率均處在相對低點，對後市保持審慎樂觀的看法。在第二階段的轉型之路，將攜手策略夥伴再創嶄新格局。

回顧2022年第4季的營運成績，群創董事長暨執行長洪進揚表示，2022年第4季，雖然公司持續調降稼動率，但透過成本控制，毛利率以及營業利益率分別回升3.7以及5.3個百分點。

群創車用子公司CarUX持續在高階大型車用面板市場取得成長，2022全年營收金額年對年成長58%，占群創營收比重持續提升，從2021年第4季的7.9%，躍升到2022年第4季的21.9%，年增14個百分點。

群創總經理楊柱祥表示，群創在車用事業上，不只是單純的面板供應商，而是更緊密與客戶共同提升技術與品質，以期給使用者更好的沉浸式車艙體驗。CarUX 2022年榮獲德國寶馬汽車（BMW AG） 頒發2022 BMW 供應商創新獎 （Supplier Innovation Award）的殊榮，充分展現CarUX在大型車載顯示器的策略，並肯定CarUX解決方案符合豪華汽車內飾設計的用戶體驗。

群創表示，在雙軌轉型的策略運作下，以原本的優勢與彈性跨界的能力，創造新應用場域，為產業注入活力，未來將協助策略夥伴在印度建立第一座a-Si前段廠（G8+），透過群創的面板技術及供應鏈導入優勢，共同拓展印度市場。

此外，群創旗下子公司睿生光電通過上市審查，CarUX也規劃尋找策略合作夥伴，以強化競爭力創造新局，在2023年，群創成立20周年，達成雙軌轉型第一階段里程碑。

群創雙軌轉型第二階段將運用公司在TFT-LCD的研發製造人才及供應鏈管理的經驗，透過投資及策略夥伴合作，將產能及製程優化再升級，提升營運能量與企業轉型價值。