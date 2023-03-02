不畏產業逆風 應材在台持續加薪並擴大徵才

不畏半導體產業遭遇逆風，各科技公司相繼大動作裁員，台灣應材人資長羅淑貞今日與媒體交流時指出，應材今年不僅調薪5%，仍將擴大與學校合作，持續招攬人才，雖然她表示公司還未訂出增聘新血員額，但以公司去年花費高達1.04億元培訓員工，今年預估金額還會再增加，足見台灣應材在人員招聘行動會持續，不受產業逆風影響。

羅淑貞表示，今年確實感受半導體產業景氣下修，很多公司人才招募行動放緩，但也這給了想要招募人才的公司，挹注更多人才庫資源。

她強調，受惠來自半導體、面板等各事業部今年持續開放招募新血職缺，台灣應材今年還會持續招募人才行動，只是因應景氣瞬息萬變，公司將每季瀤滾動式調整對外招聘計畫。

羅淑貞強調，過去二年台灣半導體市場面臨人才荒，即使如此，應材也順利招募到1,125個職缺，員工總數增至3,800多人，年增幅度達45%，不過去年還是有受到景氣逆風的影響，離職率由原本的5%，增至6%。

但她強調，雖然離職率微幅上升，但回鍋率卻大幅跳升。去年招募1,125名額中，有202位是內部員工申請轉 職，925位外聘，外聘員工有50%是來自員工推薦，其中來自員工推薦又很多是回鍋的過去應材員工。

羅淑貞預估今年的離職率將會回到過5%以內正常水準，至於對於想進應材的員工，她建議必須具備三項基本的認知，一是跨文化，因為會和很多來自不同國家的共事，所有必須要有對其他國家文化的認知；其次是跨領域，原因是應材服務產業涵蓋半導體、光電等不同領域，如果具備跨領域的知識，出線機率就會高；第三項是跨年齡，因為一起共事的人，可能是父字輩，所以要具備和跨世代相處的能力。

羅淑貞表示，應材的人才策略，強調是要成為員工最佳雇主，因此公司積極營造「六感」，包括幸福感、成就感、歸屬感、榮譽感、參與感及信任感，要讓員工能夠長長久久待下來。

因應疫後工作型態改變，今年應材總部頒布混合式上班的新工作型態，允許員工每周五或周一共二天可在家上班，或直到客戶的公司服務，不必進公司。總公司今年1月1日開始，台灣應材也自2月1日跟進實施，而且為了讓員工有更完善的辦公設備，每位員工都由公司提供一張人體工學椅，即使離職也不用歸

羅淑貞強調，去年台灣應材更花費高達1.04億元，為員工舉辦3,140堂線上、線下訓練課程，包括英語視訊會議技巧、高效率簡報技巧、情境領導等由員工評選喜愛的課程，她強調，隨著今年持續招募，預估總支出邏會持續增加。

隨著大學人才博覽會本周六起跑，羅淑貞表示，台灣應材今年將擴大參加校園博覽會活動，將由去年的6所大學，擴增至今年的9所，並在12所大學舉辦「機不可失」活動，把無塵衣帶到學校，讓學生體驗。此外，將在15所大學舉辦線上女力論壇，希望吸引更多女學生參與。