ASML未來之星徵才計畫開跑 員工居家辦公已增至每周2日

2023年度校園徵才季即將起跑，全球半導體微影技術領導廠商艾司摩爾(ASML)宣布，即日起在台灣正式啟動「ASML 未來之星」徵才計畫，此外，ASML指出，早在多年前就開始施行彈性工時，於兩年前開始施行居家辦公，並於去年底開始將居家辦公增加為每周2日，讓員工有更多的彈性與空間兼顧家庭。

ASML表示，將透過一系列校園招募活動、講座、參訪、獎學金、產學合作及企業實習和導師計畫，持續招募與培育台灣頂尖人才。此外，ASML今年首度打造虛擬實境的「ASML未來之星新訓網」，幫助有意加入ASML的新鮮人透過互動體驗來了解ASML的創新技術和3C(Collaborate、Challenge、Care)企業文化。

台灣是ASML在亞洲的最大據點。面對半導體業激烈的人才競爭，ASML台灣暨東南亞區人資長劉伯玲表示：「ASML近年來持續進行策略性的薪資福利調整，並提供員工全方位職能培訓和全球工作輪調機會，以保持我們在人才市場的競爭力。」

儘管今年初以來，因產業景氣不明朗，企業紛紛傳出裁員、停發獎金和薪資凍漲等消息，劉伯玲指出：「為了留住人才並肯定員工去年的辛勞付出，2022年ASML員工平均可領6個月以上的績效獎金(Short-term incentive, STI)，實際薪酬仍會依工作性質、年資和績效而定。而在福利方面，ASML從多年前即開始由公司全額負擔員工的勞保和團保費用，入職第一年即享有10天年假，2023年起更特別新增1天個人周年紀念假，並將產假從原本的8周增加到14周，陪產假也增加至10天，希望在照顧員工之外，也幫助員工照顧其家庭。」

ASML 未來之星計畫開跑 校園徵才揭序幕

「ASML未來之星」計畫包括即將於本周揭開序幕的一系列校園徵才活動，並搭配半導體趨勢講座、微影技術業師授課、產學研發合作、企業參訪、菁英獎學金、校園大使、實習和企業導師計畫、研發替代役/預聘，以及「未來之星新訓網」等活動，讓新鮮人從多管道認識半導體產業趨勢和ASML的技術創新和企業文化。

系列校園活動包括6場校園博覽會、9場校園說明會以及2場產業趨勢講座，有機會和客戶支援、研發、製造、供應鏈管理四大部門的員工或主管對談，現場也有HR說明招募與投遞履歷相關問題。值得留意的是，3月4日國立臺灣大學、與3月12日國立成功大學博覽會當天也安排現場面談，只要搶先投遞履歷，通過審核者就有機會在當天接獲錄取通知！

ASML說明，今年推出「ASML未來之星新訓網」，提供虛擬實境的互動體驗，讓有意進入半導體產業或ASML的新鮮人化身ASML工程師，透過10分鐘的互動遊戲，體驗ASML工程師的一天，從而了解ASML的關鍵微影技術，並從中認識ASML「Challenge、Collaborate、Care」的3C企業文化。

「ASML未來之星新訓網」將於3月4日正式上線，網址：https://asml-tw.com/2023recruit。