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宏碁獲2023年S&P Global永續年鑑肯定 連9年入選領導者指數

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁獲2023年S&P Global永續年鑑評選，名列全球前5%企業。
宏碁獲2023年S&P Global永續年鑑評選，名列全球前5%企業。

PC品牌大廠宏碁（2353）獲2023年S&P Global永續年鑑評選，名列全球前5%企業。S&P Global永續年鑑評比來自全球7,800家企業，並從中挑選出708家企業，宏碁已連續第三年為電腦、周邊及辦公室電子設備類別中最佳企業之一。

宏碁奠基於Earthion永續使命的行動，並持續透明揭露，使宏碁獲全球多項永續發展指數的認可，包括：連續九年入選MSCI ESG領導者指數，並在分類中獲得AAA最佳評級。

此外，宏碁亦連續九年入選道瓊永續新興市場指數（DJSJ）成分股。榮獲EcoVadis 永續評鑑平台（Sustainability Rating）永續發展最高評等白金級，為全球前1%企業。連續七年入選富時社會責任新興市場（FTSE4Good）指數。連續五年入選台灣證交所支持的臺灣永續指數(FTSE4Good TIP)成份股等。

宏碁持續拓展採用再生材料所設計的Vero系列產品線，為消費者、企業和組織提供更多減少碳足跡的選擇。

宏碁 4G 新興市場指數

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