蘋果供應商正崴印度廠火災 當地政府展開調查

集微網消息，印度安得拉邦一名政府官員周三表示，該國安得拉邦已對蘋果供應商Foxlink（正崴）工廠發生火災的原因展開調查。

據路透社報道，正崴位於安得拉邦的iPhone數據線裝配工廠於周一發生火災，當地災難響應和消防部門負責人J Ramanaiah此前稱，廠房大約50%的機器遭到損壞，一半的建築物倒塌。他表示，管理層估計該設施損失了10億印度盧比（約1200萬美元），並補充說沒有人員傷亡。

據悉，該地負責確保該地工人安全和福利的工廠部門已對火災發生原因展開調查。部門副總督察Ramakrishna Reddy表示，初步評估沒有直接的工人安全問題，因為衹有少數員工在事件發生後報告頭暈後必須被送往醫院進行急救。

正崴在火災發生後回應稱，27日印度廠確實發生火災，無人員傷亡，火災損失尚待清查，廠房及設備皆有保險，並正在努力恢復生產。

不過知情人士透露，正崴印度工廠不太可能在火災事件發生後兩個月內恢復全面運營，引發了對iPhone製造商供應鏈中斷的擔憂。“正崴在印度安得拉工廠的兩個獨立設施中總共運營著10條裝配線，其中四條完全受損，不太可能在兩個月內恢復運營。其餘六條裝配線將於本周晚些時候恢復運營，即使它們沒有受到火災事件的影響，但由於IT服務器損壞而無法運行。”知情人士說道。

（校對/王雲朗）