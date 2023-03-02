義美老總投資無人機資安新創 鑑智實相將前進馬來西亞

台灣第一個無人機資安聯合實驗室3月1日成立，其中號稱能做晶片資安檢測的「鑑智實相」是一家成立2年半的新創團隊，但特別是，這家新創股東是義美食品集團總經理高志明。

「無人機資安聯合驗測實驗室」是台灣第一間無人機專門資安檢測實驗室，結合中華資安國際、安華聯網及鑑智實相民間業者聯手提供全方位資安檢驗，內容包括資安成熟度、安全設計開發查驗、無人機產品系統安全、軟體安全、通訊安全、韌體安全及晶片安全等檢測服務。

鑑智實相是其中成立時間最短，且提供晶片資安檢測的業者，特別是，投資人是義美老總高志明擔任董事長，高董十分看重資安領域，4年前就曾大聲疾呼資安等於國安，政府應成立數發部門專責資安政策。

鑑智實相執行長于燿彰有密碼學背景，他透露，近期馬來西亞分公司已經成立，計畫5個月內馬來西亞實驗室會取得資格，採取「台灣落地鑑識，馬來西亞發證」模式，協助客戶接軌國際資安規範。

為何切入罕見的「晶片資安測試」？于燿彰解釋，晶片資安檢測門檻較高，一般廠商多座弱點掃描或滲透測試，但晶片檢驗要IC設計廠商提供資料進行測試，購買的設備也昂貴，技術也較廣，需要對密碼演算法及IC設計都有所瞭解。

目前鑑智實相有兩大業務：數位鑑識及無人機、網通產品安全測試，以國際標準測試ISO15408為主。于燿彰坦言，目前法規面沒有強制要求取得資安檢驗，故晶片測試目前還沒有太多業務，靠數位鑑識跟產品檢測為主要收入，年營收5000~6000萬元，但兩年多來投資超過7000~8000萬元在設備採購上，仍屬於投資期。

談到成立之初，于燿彰指出，高志明是食品業出身，熟悉食品原料都需經過檢驗，但發現資訊產品很少做資安檢驗，「比方資安相關產品如防火牆、交換器出廠前經過資安測試的很少」他表示，經過跟高志明報告品質安全跟資訊安全一樣重要後，高董事長就拍板決定投資，並親自幫鑑智實相取名，說：「這是一個應該做的事！」

但資安業務是一條漫長的道路，廠商對資安認識不足，常是被駭客攻擊後，才想找系統整合商幫忙協助還原備份。于燿彰分享，客戶對找出數位鑑識接受度還不足，不願花時間找被駭原因，將病灶根除。

他回憶，曾有客戶被駭，協助後才發現廠商做的備份資料內其實已被感染，等於現在即使備份重置後，該客戶還是會在某一天病毒發作，但廠商仍較偏好解決眼下的問題，不想花費用找出駭客手法杜絕問題，另外產品做資安檢驗也需要費用，但資訊產品價格競爭激烈，故往往資安費用被省略一旁。