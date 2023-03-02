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中市府啟動入廠輔導 助美光離職員工轉職就業

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中市勞工局訪視台灣美光中科廠。台中市勞工局提供
台中市勞工局訪視台灣美光中科廠。台中市勞工局提供

因應台灣美光記憶體公司近期傳出精減人力，台中市政府為協助離職員工順利再就業，由勞工局積極與美光公司建立協處機制，並攜手中科管理局入廠輔導服務，提供就業服務、獎補助專案及徵才活動訊息，以協助離職員工媒合適當工作。

勞工局長張大春指出，美光公司位於中科后里園區，屬中部科學園區管理局所轄管，近期美光公司宣布精減人力，勞工局在第一時間即與美光公司聯絡，設置美光員工求職服務單一窗口及諮詢專線(04-25584691)，與美光公司人資單位建立聯繫管道，積極協助離職員工轉銜就業。

張大春進一步表示，除成立單一服務窗口外，台中市就業服務處近日更主動接洽主管機關中科管理局，共同前往該公司后里廠了解精減人力情形及離職金給付狀況，並提供各類促進就業資源、就業獎勵金及指派專人進行一案到底服務等。

勞工局並於日前邀請佳凌科技等多家科技業廠商辦理徵才活動，積極協助美光離職員工再就業；3月10日將邀請永勝光學等多家廠商在陽明市政大樓辦理徵才活動，均請美光公司於面談員工時轉知徵才活動訊息，以縮短其求職等待期。

就業服務處表示，有關協助美光公司離職員工就業專案，包含提供勞工所需就業服務、失業給付及職業訓練課程，以多角度服務方式推介其順利就業，歡迎有需要者，可致電市府后里就業服務台洽詢。

美光 徵才活動

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