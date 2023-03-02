美擴大封殺華為 台鏈可望閃過風暴

美國傳考慮撤銷既有已發放給美企的華為出貨許可證，英特爾、高通等美企恐面臨無法再出貨華為之際，聯發科、立積、穩懋等台灣華為供應鏈在美方多年前祭出第一波華為禁制令之後，對華為出貨量均明顯減少，甚至目前已不再出貨，可望閃過此波風暴。

聯發科過往曾是華為智慧手機晶片主要供應商之一，並供應一些手機用IC。聯發科先前在法說會中提到，該公司沒有獲得對華為出貨4G系統單晶片的許可，因此也沒有再出貨華為4G晶片，但有獲類似電源管理IC的許可，相關影響並不大。

射頻IC廠立積過往也大量出貨華為，立積指出，目前已無與華為有業務往來。

砷化鎵代工龍頭穩懋董事長陳進財表示，早在華為遭美國列為實體名單後，穩懋就已不再出貨4G、5G功率放大器（PA）產品給華為，若美國要擴大制裁華為，穩懋不受影響。

另一方面，過去台廠出貨華為的基地台產品線，包含代工製造、零組件、電源器供應器代工等。但近年台廠積極轉型，包含產能及客戶都擴大全球布局，過去生產基地以大陸為主，轉向回台擴產，並進一步轉向東南亞、甚至印度擴廠。

在訂單部分，受惠於歐、美大廠近年拓展市占率及訂單，來自歐美電信設備，甚至直接打入電信供應鏈的訂單都明顯成長，出貨華為等大陸客戶甚至大陸市場的占比已非常低。業者指出，美國制裁華為後，供應鏈積極降低出貨華為營收占比。近年國際大廠瓜分華為市占率有成，即便供應鏈來自華為的營收貢獻下滑，但其他搶得市占的客戶對台廠下單增加，且毛利率比華為的訂單好，因此影響愈來愈小。