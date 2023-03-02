美擴大封殺華為 台鏈可望閃過風暴

經濟日報／ 記者黃晶琳陳昱翔鐘惠玲╱台北報導

美國傳考慮撤銷既有已發放給美企的華為出貨許可證，英特爾、高通等美企恐面臨無法再出貨華為之際，聯發科、立積、穩懋等台灣華為供應鏈在美方多年前祭出第一波華為禁制令之後，對華為出貨量均明顯減少，甚至目前已不再出貨，可望閃過此波風暴。

聯發科過往曾是華為智慧手機晶片主要供應商之一，並供應一些手機用IC。聯發科先前在法說會中提到，該公司沒有獲得對華為出貨4G系統單晶片的許可，因此也沒有再出貨華為4G晶片，但有獲類似電源管理IC的許可，相關影響並不大。

射頻IC廠立積過往也大量出貨華為，立積指出，目前已無與華為有業務往來。

砷化鎵代工龍頭穩懋董事長陳進財表示，早在華為遭美國列為實體名單後，穩懋就已不再出貨4G、5G功率放大器（PA）產品給華為，若美國要擴大制裁華為，穩懋不受影響。

另一方面，過去台廠出貨華為的基地台產品線，包含代工製造、零組件、電源器供應器代工等。但近年台廠積極轉型，包含產能及客戶都擴大全球布局，過去生產基地以大陸為主，轉向回台擴產，並進一步轉向東南亞、甚至印度擴廠。

在訂單部分，受惠於歐、美大廠近年拓展市占率及訂單，來自歐美電信設備，甚至直接打入電信供應鏈的訂單都明顯成長，出貨華為等大陸客戶甚至大陸市場的占比已非常低。業者指出，美國制裁華為後，供應鏈積極降低出貨華為營收占比。近年國際大廠瓜分華為市占率有成，即便供應鏈來自華為的營收貢獻下滑，但其他搶得市占的客戶對台廠下單增加，且毛利率比華為的訂單好，因此影響愈來愈小。

華為 4G 穩懋

延伸閱讀

企業持續投資創新 2022年國際專利申請微幅成長

彭博：美正在審查現有向華為出口許可證

WSJ：美國考慮全面切斷華為供應 撤銷現有許可證

華為與韓企Hansol PNS達成韓國授權代理合作

相關新聞

全球伺服器市場 警鈴大響 增幅恐銳減

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（1）日二度下修今年全球伺服器出貨成長預估，預期增幅將銳減三成，年增率僅剩1....

美封殺華為 擬擴至4G晶片

華爾街日報引述知情人士報導，拜登政府正考慮撤銷既有已發放給美企的華為出貨許可證，打算把華為的出貨禁令範圍擴及4G晶片。在...

半導體赴美蓋廠 腳步恐放慢

拜登政府2月28日公布在美國生產半導體的補助申請條件，路透引述科技業消息人士說，分潤條款等一些意料之外的條件，讓許多企業...

美擴大封殺華為 台鏈可望閃過風暴

美國傳考慮撤銷既有已發放給美企的華為出貨許可證，英特爾、高通等美企恐面臨無法再出貨華為之際，聯發科、立積、穩懋等台灣華為...

伺服器業者突圍 加速拓展新應用

伺服器市場需求雜音不斷，廣達、英業達、信驊等供應鏈仍看好今年相關業務發展，並加速拓展新應用，希冀在逆勢中突圍。

揭朝華接台灣之星總經理 完成台台併最後一哩路

台灣大哥大（3045）合併台灣之星（3157）塵埃落定，台灣之星今天公告，原總經理賴弦五期滿辭任，由中嘉數位前執行長揭朝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦