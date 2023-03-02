伺服器業者突圍 加速拓展新應用

伺服器市場需求雜音不斷，廣達、英業達、信驊等供應鏈仍看好今年相關業務發展，並加速拓展新應用，希冀在逆勢中突圍。

股王信驊是伺服器遠端管理晶片（BMC）大廠，公司先前坦言，2023上半年全球伺服器市場需求偏向保守，預期隨著大陸客戶狀況本季觸底後，有望逐漸回溫，美國客戶則因調整庫存的時間較晚，還需要一段時間才能恢復。

儘管伺服器市況出現雜音，信驊憑藉著新品Mini BMC和RoT（Root of Trust）安全性晶片等出貨量攀升，助攻公司業績在市場揚升動能放緩之際仍保持成長軌跡。法人看好，信驊今年毛利率仍將維持在63%至65%高檔水準。

廣達、英業達強化新應用，今年遠赴西班牙巴塞隆納參加世界行動通訊大會（MWC），大秀技術能力。廣達旗下雲達在經濟部工業局輔導下，介接國際開放架構組織Telecom Infra Project（TIP），產品上架TIP線上市集（TIP Exchange）供全球買主優先選購，亦獲台灣大哥大青睞，進入專網電信設備方案供應鏈，有助於5G開放架構網路國產化普及。

雲達指出，作為首批在台通過電信等級驗測並獲TIP標章的廠商之一，已有多項Open RAN產品上架TIP Exchange，包括5G專網小基站產品與邊緣伺服器等，躋身全球電信設備供應鏈。

英業達也在5G專網、智慧工廠等應用傳出好消息，包含多種以O-RAN為基礎的無線電單元以及基頻單元，可提供客戶依不同需求選擇最適產品組合。